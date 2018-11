Reddit-Diskussion: Wo ist Apple unnötigerweise geizig?

Speicherausstattung

Apples Produkte bewegen sich bekanntlich allesamt im preislichen Premium-Segment und Cupertino lässt sich die hohe Wertigkeit gepaart mit guter Eingliederung ins Ökosystem fürstlich bezahlen. Wenn der Kunde für die Apple-Hardware tief in die Tasche gegriffen hat, erhält er anschließend hochwertige Software, viele kostenlose Programme und Dienste, weitgehend Gewissheit über vorbildlichen Datenschutz (denn Apple betont immer wieder, keine Kundendaten zu verkaufen), überdurchschnittlich guten Kundendienst, sehr lange Lebensdauer der Geräte und auch noch einen sehr stabilen Wiederverkaufswert. Auf Reddit gibt es momentan eine Diskussion , in der Nutzer zusammentragen, was sie aber an kleinen "Centfuchsereien" außerordentlich ärgerlich und unnötig finden. Immer wieder zu hören ist dabei Kritik an den iCloud-Speicherplänen. So wie auch vor sieben Jahren gibt es weiterhin nur 5 GB in der kostenlosen Variante. Möchte man mehr, beispielsweise um Fotos über alle Geräte hinweg synchron zu halten, ist dies aufpreispflichtig.Auch Produktentscheidungen wie 128 GB in den Basisvarianten von MacBook Air und Mac mini sorgen immer wieder für Ärger in den Diskussionen. Dies diene ganz offensichtlich dazu, den Kauf teurerer Konfigurationen zu fördern, denn kaum jemandem reiche so wenig Speicher aus. Natürlich kommt der Dauerbrenner "Adapter" mehrfach zur Sprache – samt jüngst erfolgter Produkterscheinungen, neuen iPhones keinen Klinke-Adapter mehr beizulegen.Weitere Beispiele: Der Apple Pencil 2 ist teurer als sein Vorgänger, Apple verzichtet aber darauf, eine Ersatzspitze beizulegen. Im Lieferumfang des MacBooks befindet sich ein USB-Kabel ohne Thunderbolt-Unterstützung. Im Einstiegsmodell des iMacs verbaut Apple auch im Jahr 2018 noch eine herkömmliche Festplatte – selbst mit einem sechs Jahre alten iMac, der noch Mojave unterstützt und eine SSD verbaut hat, wäre man wohl besser bedient. Apropos alter Mac: Geräte wie das wirklich in die Jahre geratene MacBook Air noch immer zu Premium-Preisen im Sortiment zu belassen, ist auch nicht die feine Art.Sind die 25 Euro für das USB-Netzteil (12 Watt) noch recht fair, so muss man für den "MagSafe Power Adapter " kaum zu rechtfertigende 85 Euro aufbringen. Ohne AppleCare erreichen zudem die Reparaturpreise schwindelerregende Höhen. Wie bereits mehrfach diskutiert, kostet es 700,90 Euro, das iPad Pro reparieren zu lassen – also so viel wie zwei neue iPad Pro 9,7" zu erwerben. Mehrere Teilnehmer mäkeln noch eine andere Entscheidung an: Man kauft ein Handy für 1500 Euro und erhält nur ein billiges 5W-Netzteil hinzu. Dies alles sind Beispiele, bei denen Nutzer eher unnötig verärgert werden – teilweise wäre dies ohne wesentliche Einschnitt bei Apples Marge zu lösen. Trotz alledem darf natürlich nicht vergessen werden, wie vollständig dennoch ein Apple-Produkt normalerweise ist – das (teure) Gesamtpaket hat gemeinhin auch viel Leistung für den Preis.