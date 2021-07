Recht auf Reparatur per Gesetz – es könnte in den USA ernst für Apple werden

FTC wird beauftragt

Auswirkungen wären nicht nur in den USA spürbar

Diskussionen rund um das "Recht auf Reparaturen" werden seit Jahren geführt. Es geht dabei nicht nur um die Frage, wie lange Hersteller Ersatzteile zur Verfügung stellen müssen, sondern auch um die oft erzwungene Verwendung von Originalteilen. Letzteres sehen Kritiker als Problem an, da Instandsetzungen für Kunden sehr teuer sind – und manch Hersteller dies wohl als Hebel sieht, Anwender lieber zu Neukäufen zu bewegen. Apple zählt zu den aktiven Lobbyisten, volle Reparatur-Freiheit zu verhindern. Zu den Argumenten zählen Sicherheitsrisiken bei der Verwendung nicht-autorisierten Zubehörs sowie die Gefahr von Folgedefekten, wenn minderwertige Ersatzteile zum Einsatz kommen. Im Mai hatte ein Bericht der Federal Trade Commission allerdings Apples Verhalten beanstandet und in Teilen als wettbewerbswidrig bezeichnet (siehe Auf Grundlage jenes FTC-Berichts sollen in den USA nun neue Regeln ausgearbeitet werden, wie Hersteller mit Reparaturen zu verfahren haben. Zunächst ist die Handelskommission an der Reihe, konkrete Vorschläge zu erstellen, welche in einem späteren Schritt Gesetzstatus erlangen könnten. Betroffen sind zahlreiche Gerätekategorien, darunter Smartphones, Konsolen – bis hin zu Traktoren. Politische Unterstützung zeichnet sich längst ab, denn günstigere Reparaturpreise bzw. längere Lebensdauer von Geräten zählen als Möglichkeit, die Bevölkerung finanziell zu entlasten.Man kann davon ausgehen, dass Apple und Co. weiterhin alles daran setzen, schärfere Regulierungen zu verhindern. In Großbritannien waren die Bestrebungen beispielsweise erfolgreich: Zwar gibt es neuerdings ein Recht auf Reparaturen, doch ausgerechnet Smartphones sind davon explizit ausgenommen. Sollten die USA hingegen konsequenter voranschreiten – und in Fällen von Wettbewerbseinschränkungen ist das Land traditionell sehr streng – könnte dies auch international weitreichende Auswirkungen haben. Bis zur Umsetzung dürfte dennoch einige Zeit vergehen, es handelt sich um keine Sache von wenigen Monaten.