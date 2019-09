Apple warnt iPhone-Nutzer vor Drittanbieter-Displays

Warnung bei Drittanbieter-Displays

Apples lange Liste möglicher Fehler

Vor wenigen Woche wurde bekannt, dass große Änderungen bei iPhone-Reparaturen anstehen. Bislang achtete Apple stets darauf, Original-Ersatzteile nur an Apple Stores oder Apple Service Provider bzw. Reseller auszugeben. Wer sich nicht aufwendig zertifizierte, konnte weder auf Komponenten aus Apples Hand, noch auf Apple-eigene Werkzeuge zurückgreifen. Im Rahmen der Diskussionen rund um ein "Recht auf Reparierbarkeit", lockerte Apple die Vorgaben aber drastisch. Fortan ist eine recht einfach zu erhaltende Zertifizierung ausreichend, um auch als Drittanbieter Originalteile von Apple zu bekommen. Wann die weltweite Umsetzung stattfindet, ist allerdings noch nicht bekannt. Einen näheren Blick auf den Kurswechsel bezüglich externer Reparaturen hatten wir in diesem Artikel geworfen: Entscheidet sich der Nutzer dafür, dennoch nachgebaute Ersatzteile zu günstigeren Preisen zu verwenden, weist das iPhone 11 beispielsweise deutlich darauf hin. In einer eingeblendeten Warnung heißt es dann beispielsweise, das System könne nicht sicherstellen, dass ein Original-Display verbaut sei. Folgt man dem angegebenen Link , so führt Apple weitere Erläuterungen auf. Es sei wichtig, Reparaturen von zertifizierten Technikern und mit von Apple gelieferten Ersatzteilen durchzuführen, heißt es in dem Dokument. Andernfalls könnte eine Vielzahl an Problemen entstehen, denn die volle Funktionalität sei bei Drittanbieter-Displays nicht zu gewährleisten.Neben schlechterer Touch-Erfassung zählt Apple funktionelle Einschränkungen wie ausbleibende Deaktivierung des Displays bei Telefonaten, fehlerhafte Sensorinformationen, höheren Akkuverbrauch oder schlechtere Darstellungsqualität auf. Besagte Warnmeldung erscheint laut Beschreibung auf den Modellen iPhone 11, iPhone 11 Pro sowie iPhone 11 Pro Max. Allerdings entschied sich Apple nicht zum ersten Mal zu einem solchen Schritt, denn auch bei früheren iPhone-Modellen gab es bisweilen Fehlermeldungen, wenn Reparaturen mit nachgebauten Ersatzteilen stattfanden. Allerdings: Sobald die Meldung erscheint, ist es für die Nutzer bereits zu spät – kaum jemand wird anschließend direkt noch einmal zu einem Apple-Händler tingeln, um einen weiteren kostenpflichtigen Austausch vornehmen zu lassen.