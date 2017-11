Ranking: Apple verrät Top 10 der beliebtesten Emojis

Face With Tears Of Joy mit weitem Abstand vorne

Emojis sind aus den täglichen iPhone-Chats in iMessage oder WhatsApp kaum noch wegzudenken. Vor allem jüngere Nutzer setzen verstärkt auf die Piktogramme, um ihre Gefühle auszudrücken oder Bedürfnisse zu äußern. Ein neues Dokument zu den Differential-Privacy-Maßnahmen in macOS und iOS enthält eine Grafik, die zeigt, welche 10 Emojis Eng­lisch spre­chende US-Nutzer am häufigsten verwenden.Das Lach-Smiley mit Tränen in den Augen schafft es auf den ersten Platz. Dahinter folgen in den Top 5 deutlich abgeschlagen Red Heart, Loudly Crying Face, Smiling Face With Heart-Eyes und Face Blowing A Kiss. Den sechsten Platz belegt Face With Rolling Eyes ganz knapp vor Skull. Smiling Face With Smiling Eyes kommt auf den achten Platz. Auf dem vorletzten Platz steht Weary Face, gefolgt von Thinking Face.Apple hat die Grafik ohne jegliche Zahlenwerte veröffentlicht. Dadurch ist es nicht ersichtlich, wie viele der genannten Smileys Nutzer zum Beispiel innerhalb eines bestimmten Zeitraums verwendeten. Der Konzern nutzte die Differential-Privacy-Methode Count Mean Sketch für die Erstellung des Emoji-Rankings, deren Funktionsweise das Dokument ebenfalls detailliert thematisiert.