Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Whispers of a Machine

Anytune: Üben perfektioniert

GuitarLayers

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Die drei ??? Kids – Codewort Phantom

Stigma 4 - Magic Trick Tricks

The Escapists

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Amazon-Aktion: Filme für 99 Cent leihen

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Food, Inc.

Parasite

Das Leben ist schön

Gadgets und Geräte

Hinweis

Eine hochdramatische Liebesgeschichte mit Starbesetzung und eine legendäre Science-Fiction-Trilogie gibt es heute im iTunes Movie Store und bei Amazon zu rabattierten Preisen. Zu den preisreduzierten Apps und Spielen gehören unter anderem ein Übungsprogramm für angehende und fortgeschrittene Musiker sowie ein von Apple mit einem Design Award ausgezeichnetes Plattform-Adventure. Wer zurzeit auf der Suche nach einer Magic Mouse ist, wird aktuell bei Amazon zum äußerst günstigen Preis fündig.statt 6,99 € (ab macOS 10.7)In diesem Plattform-Abenteuer begibt man sich auf die Suche nach einem geheimnisvollen Golddieb. Der verschlagene Gauner hat das Edelmetall wie Brotkrumen im Wald verstreut. Während der Titelheld Leopold der glänzenden Spur folgt, muss er sich immer wieder epischen Herausforderungen stellen. "Leo's Fortune" wurde von Apple im Rahmen der WWDC mit einem Design Award ausgezeichnet. Das Spiel unterstützt Gamecontroller, Spielstände lassen sich in iCloud speichern.statt 14,99 € (ab macOS 10.11)Das Detektiv-Adventure im Steampunk-Stil spielt in einer fiktiven viktorianischen Vergangenheit. In Lamplight City schlüpft der Spieler in die Rolle des Ermittlers Miles Fordham, der in einem Sumpf aus Verbrechen, Armut und Klassenkampf fünf Fälle verschiedener Klienten aufklären muss. Gleichzeitig ist er auf der Suche nach den Mördern seines Partners, der ihm immer wieder aus dem Jenseits mit Hinweisen versorgt.- 4,99 € statt 14,99 €– 22,99 € statt 34,99 €- 24,99 € statt 49,99 €statt 14,99 € (ab iOS 11.4)Die Übungs-App für iPhone und iPad unterstützt Anfänger und Fortgeschrittene beim Erlernen verschiedener Instrumente wie Gitarre, Bass, Klavier oder Schlagzeug. Amateure, Profis und Musiklehrer können Anytune Pro+ unter anderem nutzen, um Songs zu transponieren oder schwierigere Passagen eines Stücks in einer Schleife zu üben. Das Tempo lässt sich an die eigenen Fähigkeiten anpassen ohne dass sich dabei die Tonhöhe ändert. Die App erlaubt die individuelle Gestaltung mithilfe von Scans und unterstützt die Bearbeitung von Songtexten.statt 13,99 € (ab iOS 8.0)In dieser App schlüpft der Spieler in die Rolle eines Zivilisten, der gemeinsam mit anderen in einer belagerten Stadt ums Überleben kämpft. Dabei besteht ständig die Gefahr, von Scharfschützen ins Visier genommen oder von Plünderern ausgeraubt zu werden. Zudem gilt es, sich mit einem Mangel an Medikamenten und Lebensmitteln sowie vielen weiteren Widrigkeiten auseinanderzusetzen. Immer wieder müssen Entscheidungen getroffen werden, welche über Leben und Tod entscheiden.- 0,99 € statt 4,99 €- 3,99 € statt 6,99 €- 0,99 € statt 4,99 €statt 9,98 €Die filmische Umsetzung des Romans von Boris Pasternak war ein weltweiter Kassenschlager, sie gilt als Klassiker der Filmgeschichte. Erzählt wird die dramatische Liebe des Arztes und Dichters Dr. Jurij Schiwago (Omar Sharif) und der jungen Lara, gespielt von Julie Christie. Zum großen Staraufgebot des mit fünf Oscars ausgezeichneten Streifens gehören zudem so bekannte Schauspieler wie Alex Guinness, Rod Steiger, Geraldine Chaplin, Klaus Kinski und Tom Courtenay.statt 9,99 €Science-Fiction von Lily und Lana Wachowski, 1999, 136 MinutenIm ersten Teil der Blockbuster-Trilogie wird der Hacker Neo, gespielt von Keanu Reeves, von einer geheimnisvollen Untergrund-Organisation kontaktiert. Der Kopf der Gruppe (Laurence Fishburn) weiht ihn in ein Geheimnis ein: Die Realität, wie Menschen sie wahrnehmen, ist nur eine Scheinwelt. In Wahrheit herrscht seit langer Zeit die Matrix, eine unheimliche virtuelle Macht. Der Streifen wurde mit vier Oscars ausgezeichnet, eine der Auszeichnungen gab es für die visuellen Effekte. Die Fortsetzungen Matrix Reloaded und Matrix Revolutions gibt es derzeit im iTunes Movie Store ebenfalls zu reduzierten Preisen. Die Gesamtausgabe der Trilogie ist für 14,99 Euro zu haben.Amazon bietet an diesem Wochenende wieder zahlreiche Filme zum Ausleihen für 99 Cent. Im Angebot sind unter anderem Streifen wie E-m@il für dich Bogyguard und Vom Winde verweht sowie einige Weihnachtsgeschichten. Um die Filme zu diesem Preis leihen zu können, ist eine Prime-Mitgliedschaft erforderlich, die Aktion kann aber bereits im Rahmen des kostenlosen Probemonats genutzt werden.(Dokumentarfilm. 2010) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 2019) - 4,98 € statt 9,98 €(Tragikomödie, 1997) - 3,98 € statt 9,98 €statt 279,00 €Apples kabellose In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung und MagSafe-Ladecase gibt es heute bei Amazon und Media Markt zum absoluten Tiefpreis und damit 80 Euro günstiger als in Apples hauseigenem Online-Store. Die Ohrhörer unterstützen 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking und verfügen über einen adaptiven Equalizer, welcher die Musik automatisch an die Ohren des Trägers anpasst. Der Transparenzmodus sorgt dafür, dass man das Umfeld hört und entsprechend reagieren kann.statt 76,90 €Für knapp 60 Euro ist die Magic Mouse heute bei Amazon so günstig zu haben wie bei keinem anderen grolßen Onlinehändler. Apples Bluetooth-Nager besticht unter anderem durch seine glatte Multi-Touch-Oberfläche, welche etliche Gesten unterstützt. Im Unterschied zu vielen anderen Mäusen ist die Magic Mouse dank ihres Designs für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet. Mit einer Akkuladung hält sie einen Monat oder sogar länger durch.statt 49,00 €Die Powerbank mit einer Kapazität von 20.000 mAh ist heute bei Amazon 18 Prozent günstiger zu haben als normalerweise. Das Gerät lädt laut den Angaben des Herstellers ein iPhone 12 mindestens viermal auf, im Falle eines iPad mini reicht der Energievorrat immerhin noch für gut zwei Ladevorgänge. Die Anker Powercore Essential 20000 ist ausgestattet mit zwei USB-A-Ausgängen in PowerIQ-Technik sowie je einem USB-C- und Micro-USB-Eingang. Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern müssen separat erworben werden, etwa das Anker PowerLine+ mit USB-C-Stecker oder das PowerLine II mit USB-A auf Lightning.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.