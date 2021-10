Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Quincy

iWriter Pro

SnipNotes

Apps und Spiele im iOS App Store

This Is the Police 2 - 2,99 €

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Wetterwarte

Baldur's Gate II: EE

Root

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Little Women

Sweeney Todd

Gremlins - Kleine Monster

Bei Anruf Mord

Der Gendarm von St. Tropez

Gadgets und Geräte

WD My Passport SSD 2 TB - 219,99 €

Hinweis

Aktuelle Wetterdaten, gefährliche Verbrecherjagden und eine Management-Simulation: Das sind nur drei der Apps und Spiele, die es heute zu reduzierten Preisen gibt. Die Palette der rabattierten Filmen reicht von Thrillern über Musicals bis hin zu einem Komödien-Klassiker mit dem legendären Louis de Funès. Amazon bietet zurzeit unter anderem die Beats Studio3 und eine externe SSD für Mac und PC mit einer Kapazität von zwei Terabyte an.statt 39,99 € (ab macOS 10.11)In dieser Simulation wird der Spieler zum Manager einer Tennis-Akademie mit mehreren tausend vielversprechenden Talenten. Die Zukunft der aufstrebenden Racket-Artisten liegt ausschließlich in seiner Hand. Auf dem Weg zum Erfolg müssen unter anderem Tennisplätze gebaut, Geschäftszentren errichtet und Turniere veranstaltet werden. Auch die clevere Verwaltung der Finanzen gehört bei "Tennis Manager 2021" zu den wichtigen Aufgaben. Eine Version der App für iPhone und iPad ist ebenfalls verfügbar.statt 2,99 € (ab macOS 10.11)Das durch einen der bekanntesten Arcade-Klassiker der 1980er Jahre inspirierte Spiel erfordert Konzentration und Reaktionsschnelligkeit. Mit Ball und Schläger gilt es, in 15 quietschbunten Levels verschiedene Wände zu durchlöchern und im Erfolgsfall schließlich komplett abzuräumen. Dabei stehen allerdings zuweilen einige Verteidiger auf dem Spielfeld, die man schlagen muss, um schließlich ans Ziel zu gelangen.- 19,99 € statt 23,99 €- 9,99 € statt 11,99 €- 3,99 € statt 6,99 €statt 19,99 € (ab iOS 12.0)Die App stellt die aktuelle Wettersituation auf iPhone, iPad und Apple Watch dar. Zum Einsatz kommen dabei 3D-Weltkarten. Darüber hinaus gibt es detaillierte tägliche und sogar stündliche Vorhersagen für die ganze Welt. Der jeweils gewünschte Ort lässt sich dabei mithilfe einer Schnellsuche komfortabel einstellen. Angezeigt werden unter anderem Informationen wie Niederschlagsradar, Infrarot-Satellitenaufnahmen und Temperatur sowie Luftdruck und Windgeschwindigkeiten. Ein Widget für den Homescreen steht ebenfalls zur Verfügung.statt 6,99 € (ab iOS 10.0)Auch beim Nachfolger des bekannten Film Noir-Dramas "This is the Police" muss der Spieler das Gesetz in die eigenen Hände nehmen. Das Spiel mischt Elemente von Adventure-Games und Management-Simulationen mit Rätseln und garniert das Ganze mit rundenbasierten taktischen Herausforderungen. Dabei besteht zu jeder Zeit die Gefahr, auf der Jagd nach Verbrechern wie Schmugglern oder kriminellen Gangs selbst im Gefängnis zu landen. Mehr als einmal kann dadurch die Mission im Auftrag des Gesetzes an den Rand des Scheiterns gelangen.- 2,99 € statt 4,99 €- 1,99 € statt 9,99 €- 5,99 € statt 9,99 €statt 9,99 €Dokumentarfilm von Asif Kapadia, 2015, 122 MinutenDer Film zeichnet das Leben der 2011 im Alter von 27 Jahren verstorbenen Ausnahme-Sängerin Amy Winehouse nach. Die Soul- und Jazz-Künstlerin, welche eigene Songs schrieb und interpretierte, wurde während ihrer kurzen steilen Karriere mit sechs Grammys ausgezeichnet. Schlagzeilen machte sie allerdings nicht nur durch ihre Erfolge, sondern auch durch diverse Drogenexzesse. Der Streifen erhielt einen Oscar als bester Dokumentarfilm des Jahres.statt 9,98 €Actionfilm von Patty Jenkins, 2017, 141 MinutenDie israelische Schauspielerin Gal Gadot verkörpert in dieser Comicverfilmung das Superweib mit den übernatürlichen Kräften, welches im zivilen Leben unter den Namen Diana Prince als Kuratorin im Louvre arbeitet. Wonder Woman kämpft in dem Streifen Seite an Seite mit den Menschen, um alle Kriege auf der Erde ein für alle Mal zu beenden. Dabei erkennt sie ihre wahren Fähigkeiten und ihr eigenes Schicksal. Der Film spielte an den Kinokassen weltweit mehr als 800 Millionen US-Dollar ein.(Literaturverfilmung, 2019) - 3,99 € statt 9,99 €(Musicalfim, 2008) - 3,99 € statt 9,99 €(Horrorfilm, 1984) - 3,98 € statt 9,98 €(Thriler, 1954) - 3,98 € statt 9,98 €(Komödie, 1966) - 5,98 € statt 9,98 €statt 349,95 €Die kabellosen Over-Ears der Apple-Tochter Beats gibt es heute bei Amazon so günstig wie bei keinem anderen Onlinehändler. Der Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung bietet nicht nur den markanten Sound, für welchen die Marke bekannt ist, sondern auch eine lange Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden mit einer Ladung. Dank des Apple-eigenen W1-Chips eignet er sich insbesondere für die Nutzung mit iPhone, iPad und Mac, ist aber natürlich auch zu Android-Smartphones und anderen Geräten kompatibel. Support für Apples Sprachassistenten Siri ist selbstverständlich ebenfalls an Bord. Die rote Ausführung der Kopfhörer ist aktuell mit 197,64 Euro sogar noch etwas günstiger zu haben.statt 399,99 €Die externe SSD mit einer Kapazität von zwei Terabyte gibt es heute bei Amazon zum absoluten Tiefpreis, allerdings gilt das nur für die rote Ausführung. Das kompakte Gerät verfügt über ein Metallgehäuse, wiegt gerade einmal 46 Gramm und findet per USB-C Anschluss an Mac oder PC. Die WD My Passport liest und schreibt Daten mit bis zu 1.050 Megabyte pro Sekunde. Dank ihrer robusten Konstruktion übersteht sie dem Hersteller zufolge Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe, ohne Schaden zu nehmen.statt 499,00 €Den portablen Full-HD-Beamer von LG gibt es aktuell bei Amazon wieder einmal so günstig wie bei keinem anderen Onlinehändler. Das Gerät wirft Bilder und Videos mit Diagonalen von bis zu 2,54 Metern auf die Leinwand, die maximale Helligkeit beträgt 600 Lumen. Geladen wird der Projektor mithilfe eines USB-C-Anschlusses, eine volle Akkuladung reicht für bis zu 2,5 Stunden Laufzeit,. Der PF50KS Cinebeam verfügt über zwei HDMI- und einen Ethernet-Port sowie einen USB-A-Ausgang. Dank webOS unterstützt das Gerät von Haus aus zahlreiche Streamingdienste und weitere Apps. Weitere Beamer von LG sind derzeit bei Amazon ebenfalls zu rabattierten Preisen zu haben.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.