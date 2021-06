Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

FineReader PDF: Docs Scanner

Worms 3

Adobe Photoshop Elements 2021

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Little Big Adventure

KORG iDS-10

Worms 4

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger

Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben

Fantomas bedroht die Welt

Und täglich grüßt das Murmeltier

The Running Man

Gadgets und Geräte

Hinweis

Ein Musical-Krimi, ein Arcade-Klassiker für den Mac und ein isometrisches Rollenspiel: Das sind nur drei der heutigen Angebote, welche in den App Stores und im iTunes Movie Store zu haben sind. Darüber hinaus gibt es bei Saturn komplett kabellose In-Ears von Bang & Olufsen zum absoluten Tiefpreis. Mit einigen bereits im Vorfeld rabattierten Geräten weist Amazon auf die nach diesem Wochenende anstehenden Prime Days hin.statt 4,99 € (ab macOS 10.9)Spielerisch eigene Musikstücke kreieren, das ermöglicht diese App. Mithilfe von Symbolen, welche auf eine Gruppe von Beatboxern gezogen werden, lassen sich vielfältige Melodien und Rhythmen erzeugen. Zur Verfügung stehen dabei acht verschiedene Musikrichtungen und zahlreiche Stile. Zudem erklingen auf Wunsch ganze Chöre. Die eigenen Mixe lassen sich speichern und mit anderen teilen. Incredibox bietet darüber hinaus einen Automatik-Modus, der ganz ohne Zutun des Nutzers Musikstücke erstellt.statt 53,99 € (ab macOS 10.15)Die vor Kurzem erschienene App gibt es derzeit noch zum Einführungspreis. Mit FiveActs wird man zum Drehbuchautor, das Programm unterstützt den Nutzer dabei bei allen Aspekten des Schreibens. Zu den zahlreichen Features gehören unter anderem eine automatische Formatierung des Scripts, komfortable Strukturierung und eine Revisionsverwaltung. Bei der Ideenfindung steht die App sowohl Profis als auch Anfängern ebenfalls hilfreich zur Seite, sie erlaubt zudem zahlreiche individuelle Anpassungen. FiveActs ist ein Produkt von Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews. Weitere Informationen gibt es in dieser Meldung.statt 3,99 € (ab macOS 10.11)Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsschnelligkeit sind bei diesem Spiel gefragt, das von einem der bekanntesten Arcade-Klassiker der 1980er Jahre inspiriert wurde. Mit Ball und Schläger gilt es, in 15 quietschbunten Levels verschiedene Wände zu durchlöchern und im Erfolgsfall schließlich komplett abzuräumen. Dabei stehen allerdings zuweilen einige hartnäckige Verteidiger auf dem Spielfeld. Diese müssen geschlagen werden, um das Ziel zu erreichen.- 94,99 € statt 149,99 €- 1,09 € statt 5,49 €- 89,99 € statt 109,99 €statt 10,99 € (ab iOS 8.0)Das klassische isometrische Rollenspiel wartet mit einigen modernen Funktionen auf. Der Spieler steht in "Planescape: Torment" vor der Aufgabe, die Geheimnisse eines vergangenen Lebens zu enträtseln. Im Verlauf der Suche nach Antworten auf viele Fragen trifft er auf verschiedene Gefährten mit bizarren Charakteren. Die insgesamt mehr als 50 Stunden lange Geschichte ist eingebettet in eine dunkle und gefährliche Landschaft, zur Atmosphäre trägt auch der Soundtrack bei.statt 32,99 € (ab iOS 9.3)Bei diesem mobilen analogen Synthesizer handelt es sich um die per Software nachgebildete Version eines legendären Geräts namens ARP Odyssey. Das im Jahr 1972 erschienene Modell des bekannten Herstellers Korg sorgte für eine förmliche Revolution in der Musikszene. Die App modelliert dessen Schaltkreise originalgetreu, verfügt aber darüber hinaus über erweiterte Funktionen, mit denen sich völlig neue ARP-Klänge erzeugen lassen. Dazu gehören der Voice-Assign-Modus für Akkorde und ein Arpeggiator.- 2,29 € statt 5,49 €- 10,99 € statt 21,99 €- 1,09 € statt 5,99 €statt 9,98 €Actionfilm von Georges Lautner, 1981, 103 MinutenDer Streifen gehört zu den erfolgreichsten Arbeiten des französischen Filmstars Jean-Paul Belmondo. Er spielt darin den Agenten Joss Beaumont, der von seinem eigenen Geheimdienst während einer Mission in Afrika im Stich gelassen wird. Nach der Flucht aus einem Arbeitslager kehrt er nach Paris zurück und macht sich daran, seinen ursprünglichen Auftrag auszuführen. Dabei kommt es zu einem Katz- und Mausspiel mit tödlichen Konsequenzen. Die Musik zum Film schrieb der legendäre Komponist Ennio Morricone.statt 9,99 €Musicalfilm von Rob Marshall, 2003, 113 MinutenDie Verfilmung des Broadway-Musicals von Bob Fosse und John Kander war weltweit ein großer Erfolg. Der mit Richard Gere, Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones und Queen Latifah hochkarätig besetzte Streifen erzählt die Geschichte des Starlets Roxie Hart und der Tänzerin Velma Kelley, die wegen Mordes angeklagt und vom gerissenen Anwalt Billy Flynn vor der Strafe bewahrt werden. Der Film wurde unter anderem mit sechs Oscars ausgezeichnet und spielte an den Kinokassen mehr als 300 Millionen US-Dollar ein.(Abenteuer-Drama, 2012) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1964) - 3,98 € statt 9,98 €(Krimikomödie, 1967) - 3,98 € statt 9,98 €(Komödie, 1993) - 3,98 € statt 9,98 €(Science-Fiction, 1987) - 3,98 € statt 9,98 €statt 2.799,00 € Amazon und Saturn bieten den smarten OLED-Fernseher mit 65-Zoll-Display aktuell zum identischen Tiefpreis an. Das 4K-Gerät unterstützt unter anderem Dolby Atmos und Dolby Vision IQ sowie Cinema HDR. Apples AirPlay 2 ist ebenso an Bord wie HomeKit-Support. Darüber hinaus stehen auf dem Gerät Apps für alle wichtigen Streaminganbieter zur Verfügung. Dank zweier Triple-Tuner lässt sich eine Fernsehsendung auf einem externen USB-Speichermedium aufzeichnen, während eine andere angesehen wird.statt 119,99 €Im Rahmen der Prime Day Preview bietet Amazon auch heute einige Geräte der hauseigenen Marken mit kräftigen Rabatten an. Dazu gehört unter anderem das Überwachungssystem Blink Outdoor, welches aktuell knapp 50 Prozent günstiger als sonst zu haben ist. Im Set enthalten ist neben der batteriebetriebenen Full-HD-Kamera für den Außenbereich das erforderliche Sync Module. Wer das Gerät erwerben will, benötigt eine Prime-Mitgliedschaft , allerdings kann man bereits während des kostenlosen Probemonats zugreifen. Das System mit zwei Kameras ist ebenfalls im Preis reduziert, es kostet aktuell knapp 120 Euro und damit 100 Euro weniger als normalerweise.statt 235,99 €Die komplett kabellosen In-Ears von Bang & Olufsen in Indigoblau gibt es heute bei Saturn zum absoluten Tiefpreis. Sie bieten einen Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hertz, verfügen über ein Mikrofon und unterstützen Bluetooth 5.1. Die Akkulaufzeit beträgt dem Hersteller zufolge bis zu sieben Stunden, mit dem Ladecase verlängert sie sich auf bis zu 35 Stunden. Die Energieversorgung erfolgt mithilfe eines USB-C-Ports oder drahtlos nach Qi-Standard.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.