Neue Mac-App von Synium: FiveActs – Schreiben Sie Ihre Geschichte

Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de, hat das neue Mac-Programm "FiveActs" veröffentlicht, welches ab sofort über den Mac App Store zur Verfügung steht. Die App richtet sich an alle, die gerne Geschichten schreiben möchten – seien es Film-Skripte, Theater- und Bühnenstücke oder auch Musicals. FiveActs unterstützt Schreiber in jeder Phase, von der ersten Ideenfindung bis hin zur Veröffentlichung des fertigen Werks. Über die "Ideen-Karten" lassen sich einzelne Einfälle zu Geschichten spinnen, mit Soziogrammen können schnell die Beziehungen der Charaktere untereinander ausgedrückt werden. Produktseite: Über die Orte- und Charaktere-Verwaltung ist es möglich, alle wichtigen Informationen zu Schauplätzen und Beteiligten festzuhalten – und gleichzeitig auch "Arcs" zu hinterlegen, also wichtige Veränderungen, die sich im Laufe der Geschichte ergeben. Eine kurze Übersicht in zwei Minuten finden Sie in folgendem Demovideo:Theoretisch könnte man dies natürlich in jedem beliebigen Texteditor erledigen, allerdings verfolgen Screenwriting-Apps wie FiveActs einen anderen Ansatz. Drehbücher unterliegen festen Vorgaben an die Formatierung, also welche Einrückung, Schriftstärke oder Schriftlage für Personen, Beschreibungen, Aussagen oder andere Elemente zu verwenden sind. Daher funktioniert das Schreiben selbst auch nach anderen Regeln – die Eingabe-Taste führt nicht zu einem Zeilenumbruch, sondern der Autor wählt aus, ob es nun beispielsweise mit Freitext, Charakternamen oder Dialogen weitergehen soll. Diese erscheint dann in der jeweils korrekten Ausrichtung. Dabei handelt es sich übrigens um keine Eigenart von FiveActs, sondern um einen branchenweiten Standard. FiveActs gibt es momentan zum Einführungspreis von nur 27,99 Euro (zur Produktseite im Mac App Store: ), der spätere Preis liegt dann bei 53,99 Euro. Das Programm ist vollständig in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch lokalisiert. Mindestens eingesetzt werden muss ein Mac unter macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur und M1-Macs sind natürlich voll unterstützt. Gängige Formate wie .fountain und .FinalDraft kann FiveActs selbstverständlich importieren bzw. exportieren.An dieser Stelle gilt der Dank auch allen Betatestern, die ihr Feedback eingestreut und während der Entwicklung durch wertvolle Hinweise unterstützt haben!