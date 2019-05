Qualcomm verrät, Apple-Deal spült nur 4,6 Milliarden Dollar in die Kassen

Schlug Apple für den Deal über eine Milliarde US-Dollar heraus?

Seit dem Deal mit Apple hat sich Qualcomms Aktienkurs beinahe verdoppelt.

Der Handelsvertrag geht auf – für beide Seiten

Qualcomm hat in seinem Quartalsergebnis verraten, wie sich der Handel mit Apple auf die Bilanzen auswirkt. Von 4,5 bis 4,7 Milliarden US-Dollar ist laut US-Medien die Rede. Vorher kursierten Summen von bis zu 7,5 Milliarden US-Dollar. Sollten die Angaben stimmen, hat Qualcomm Apple anscheinend einen massiven Rabatt auf ausstehende Zahlungen eingeräumt.In den Gerichtsakten steht recht genau, wer wem welche ausstehenden Summen schuldete. Dabei beklagte sich Qualcomm noch im März dieses Jahres über Apples Schulden in Höhe von sieben Milliarden US-Dollar. Der iPhone-Hersteller hatte bereits vor Jahren die Lizenzzahlungen an den Chipproduzenten eingestellt, obwohl zumindest ältere Modelle noch dessen patentierte Technologien enthielten. Im Gegenzug ließ Apple von einem Gericht feststellen, dass der Modem-Marktführer dem Smartphone-Produzenten noch Rabattzahlungen in Höhe von rund einer Milliarde Dollar schuldete. Man kann davon ausgehen, dass die damaligen Kontrahenten keine Kostenpunkte vergessen haben, die nun (überraschenderweise) noch in die Rechnung kamen. Demnach hat Qualcomm Apple über eine Milliarde US-Dollar an Zahlungen erlassen.Der Rabatt zahlt sich für Qualcomm aus: Schließlich enthält das neue Vertragswerk Lizenzverpflichtungen seitens Apple für weitere sechs Jahre. Zudem darf der Smartphone-Modem-Marktführer weitere Jahre die iPhone-Produktion mit Chips beliefern. Der Handel bescherte der Qualcomm-Aktie einen Kurssprung von rund 40 Prozent. Doch auch Apple löst mit dem Deal einige seiner Probleme: Neben drohenden Verkaufsstopps – in mehreren Ländern hatte das Chip-Unternehmen mit entsprechenden Klagen bereits Erfolg – sichert der Konzern aus Cupertino die Zukunftsfähigkeit seiner Produkte. Intel war zwar in die Bresche gesprungen, kam aber mit der Entwicklung von iPhone-Modems für die nächste Generation Mobilfunk, kurz 5G, nicht nach.