Prototyp des Apple MagSafe Battery Pack aufgetaucht

Bereits im Februar 2021 tauchten in einer Beta von iOS 14.5 Hinweise auf, dass Apple an einem neuen Akku-Pack für die damals aktuelle iPhone-12-Generation arbeitete. Im Juli 2021 stellte Apple schließlich das MagSafe Battery Pack vor – oder wie es auf Deutsch heißt "Externe MagSafe Batterie". Das Akku-Pack ist mit dem iPhone 12 und natürlich auch mit den im Herbst 2021 vorgestellten iPhone-13-Modellen kompatibel und kostet im Apple Store aktuell 109 Euro Von Zeit zu Zeit tauchen interessante Prototypen von Apple-Produkten auf. Manchmal werden diese nicht richtig entsorgt und finden dann den Weg zu Sammlern und später ins Internet. Twitter-Nutzer " ArchiveInternal " ist nun an einen interessanten Prototypen der MagSafe-Batterie gekommen, welcher diverse Unterschiede im Vergleich zum finalen Modell aufweist.Anders als die fertige Variante kommt der Prototyp mit einer glänzenden Oberfläche daher. Auf dem Prototyp ist auch gut sichtbar an der Seite die Seriennummer samt QR-Code aufgedruckt – bei der finalen Version findet sich diese auf der Rückseite wieder.Interessanter ist aber, dass Apple wohl ursprünglich plante, die LED auf der Rückseite zu positionieren. So wäre diese nicht sichtbar gewesen, wenn das Akku-Pack per MagSafe auf der Rückseite des iPhones befestigt ist. Für die finale Version entschied sich der Konzern, die LED auf der Unterseite des MagSafe Battery Packs zu positionieren. So ist diese stets sichtbar – auch, wenn sich das Akku-Pack auf der Rückseite des iPhones befindet.Bei der finalen Version ist deutlich die MagSafe-Markierung auf der Rückseite zu sehen – doch der Prototyp bringt diese nicht mit. Hier ist nur ein leichter Abdruck des Magnet-Rings zu sehen. Es ist aber möglich, dass beim Prototyp einfach die gummierte Rückseite der finalen Version fehlt.Leider ist nicht bekannt, von wann dieser Prototyp stammt. Apple beginnt meist recht früh mit der Fertigung von Prototypen – daher ist es sogar möglich, dass diese Vorversion aus dem Jahr 2020 stammt. Auch ist nicht bekannt, warum Apple das MagSafe Battery Pack erst so spät vorstellte: Die externe Batterie erschien erst neun Monate nach der Präsentation des iPhone 12. Anderes MagSafe-Zubehör, wie zum Beispiel das Karten-Etui, präsentierte Apple zusammen mit dem iPhone 12.