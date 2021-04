Professionelle Rendering-App Redshift erscheint für macOS: Erst Intel-Version, dann M1-Variante

Redshift für macOS und Metal optimiert

Intel-Version diese Woche, M1-Variante wahrscheinlich nächste Woche

Maxon hat den Start der hauseigenen Rendering-Software Redshift für macOS angekündigt. Das Unternehmen optimierte die leistungshungrige Software sowohl für M1- als auch Intel-Macs. Um Nutzern eine gute Performance zu garantieren, wurde Redshift zudem umfassend für Apples Grafik-API "Metal" angepasst. Maxon zufolge berichten Tester der neuen Mac-Software von "verrückt-guten Ergebnissen", wenn sie die Anwendung auf ihrem 2019er Mac Pro verwenden.Bei Redshift handelt es sich um einen GPU-beschleunigten Renderer für aufwendige Animationen und visuelle Effekte. Maxon zufolge ist es der weltweit erste Biased-Renderer, der vollständig GPU-beschleunigt ist. Laut Maxon-CEO David McGavran zählte der Mac-Port von Redshift zu den höchsten Prioritäten der Software, nachdem Maxon Redshift im Jahr 2019 übernahm. Seitdem arbeitete das Unternehmen an einer speziell an die Vorzüge von macOS angepassten Version des Renderers, die alle Stärken der Mac-Plattform ausreizt.In der dazugehörigen Pressemitteilung zitiert Maxon James Rodgers, der in seiner Tätigkeit für Lunar Animation die neue macOS-Version bereits ausprobierte. Rodgers berichtet von "verrückt-guten" Resultaten. Während ein typischer Frame eines mit aufwendigen Effekten versehenen Strategie-Spiels auf vorherigen Systemen rund 26 Minuten zum Rendering benötigte, gelang dem 2019er Mac Pro der gleiche Task in nur 58 Sekunden. Rodgers zeigt sich beeindruckt vom Geschwindigkeitspotenzial, das in Redshift für macOS (inklusive Metal-Optimierung) steckt – zumal der Mac Pro noch mit Intel-Chips arbeitet und weitere Leistungssteigerungen bei ARM-Macs mit M1-Chips möglich sind. Leider gibt es keine Details zum Computersystem, das zum Vergleich herangezogen wurde.Redshift für macOS erscheint in zwei Schüben. Zunächst kommt im Laufe dieser Woche die Intel-Version der Anwendung auf den Markt. Die Variante für M1-Macs folgt, sobald macOS 11.3 erscheint. Da das macOS-Update schon nächste Woche verfügbar sein könnte, dürfte die Zeitspanne zwischen veröffentlichter Intel- und M1-Version von Redshift daher nicht allzu lange sein. Wer jetzt schon Redshift für macOS schon jetzt testen möchte, kann die verfügbare Beta herunterladen