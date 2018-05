Produktion von ARM-MacBooks in Auftrag gegeben?

Anfang April meldete Bloomberg, dass Apple schon ab übernächstem Jahr Macs mit hauseigenen ARM- statt herkömmlichen Intel-Prozessoren anbieten will. Da eine zweigleisige Strategie aus ARM- und Intel-Macs unwahrscheinlich klingt, ist damit wohl der komplette Architektur-Wechsel gemeint. Auch zahlreiche weitere Hinweise deuten auf den Schritt hin. Beispielsweise kann der ungewöhnlich frühe Entwicklungsbeginn von macOS 10.15 als Indiz gewertet werden. MacTechNews konnte aus sicheren und verifizierten Quellen in Erfahrung bringen, wie fortgeschritten die Arbeit am übernächsten System schon ist (siehe ).Spekulationen zufolge hat die enorm lange Entwicklungszeit des kommenden Mac Pro möglicherweise den schlichten Grund, dass es sich um das erste ARM-basierende Mac-Projekt handeln könnte. Für ein normales System benötigt Apple nicht derlei Vorlauf, weswegen die ARM-Ankündigung möglicherweise mit der Vorstellung des nächsten Mac Pro einhergeht. Jetzt sind weitere Berichte über ARM-Macs aufgetaucht. Angeblich ist Apple gerade dabei, Pegatron mit der Produktion zu beauftragen.Interessant an den Angaben ist der offensichtliche Widerspruch zu Berichten am vergangenen Wochenende. Jetzt heißt es nämlich wieder, das ominösen Projekt mit Namen "Star" befasse sich nicht mit dem nächsten iPhone-Modell, sondern mit einem ARM-basierten MacBook. Der Hardware-Code "N84" stehe demnach, anders als von Mike Gurman (Bloomberg) kommentiert, für einen Mac und nicht für ein iPhone. Dies entspräche den Schlussfolgerungen, welche direkt nach Bekanntwerden des Star-Projekts kursierten. Beschrieben wurde ein mit Touchscreen, SIM-Karte, GPS, Kompass und wassergeschütztem Gehäuse versehenes System, das mit einem "Derivat von iOS" arbeitet.Wenn der genante Produktionsauftrag nun tatsächlich Macs betrifft, stünde im Notebook-Bereich nicht nur die Umstellung auf eine andere Prozessor-Architektur, sondern auch ein neues Bedienkonzept an. Touchscreen-Macs gibt es momentan nicht und Apple äußerte sich bislang auch ablehnend. Wenig realistisch erscheint allerdings, schon in diesem Jahr einen ARM-Mac zu sehen. Besagte Produktion ist daher, wenn überhaupt, eher eine Testfertigung für die interne Erprobung.