Problemberichte: iCloud-Mail teilweise ausgefallen

iCloud-Mail gestört

Seit mehreren Stunden Fehler

Aktualisierung 1

Apple bietet eine praktische Übersichtsseite an, auf der es den Systemstatus der verschiedenen Dienste gibt. Von der Aktien-App bis hin zur "Wo ist?"-Ortung zeigen grüne und gelbe Punkte an, ob momentan alles reibungslos läuft oder es zu Problemen kommen kann. Funktioniert beispielsweise irgendetwas nicht wie erwartet, so lässt sich mit einem Blick nachschlagen , inwiefern lokale Fehlersuche derzeit zielführend ist. Apple macht außerdem Angaben dazu, seit wann ein Problem bekannt ist und ob es weitere Informationen hierzu gibt. Zum aktuellen Zeitpunkt prangt ein gelber Punkt in der Sektion "iCloud Mail".Apple bestätigt damit einige Wortmeldungen in den sozialen Medien, wonach iCloud-Mail momentan von Aussetzern geplagt ist. Sowohl beim Versand als auch beim Abruf kann es zu Fehler kommen – bzw. zu kompletter Funktionsverweigerung. Bei bürointernen Tests zeigte sich, dass die meisten Accounts nicht betroffen sind, bei einem Kollegen ließen sich Mails aber tatsächlich reproduzierbar nicht empfangen. Demnach sind nicht alle, sondern anscheinend nur einzelne Mail-Server ausgefallen. Verschickte Nachrichten kamen im Versuch nur mit einiger Verzögerung an, mindestens vergingen rund fünf Minuten.Den offiziellen Angaben zufolge bestehen die Fehler seit ungefähr 13 Uhr unserer Zeit. Apple wählte die Formulierung, "einige" Nutzer seien betroffen – dies ist normalerweise die Wortwahl, wenn es sich um keinen ganz selten auftretenden Fehler mehr handelt. Weitere Angaben macht Apple nicht, so gibt es beispielsweise keine Zeitprognose, wann alles wieder funktionieren soll. Alle anderen Dienste verrichten laut Statusseite hingegen zuverlässig ihren Dienst. Lediglich beim "Apple School Manager" kam es demnach gestern Abend zu "sporadischen" Ausfällen, die um 00:12 Uhr behoben werden konnten.Anscheinend verbessert sich die Situation, die Zustellung von Mail klappte in unserem Versuch nun wieder deutlich schneller.