Presseschau: Was sagen die Medien zum Apple-Event?

Stimmen zum iPhone 12 und zum Event allgemein

Stimmen zum HomePod mini

Fazit: Die Stimmungslage

Auf Newsseiten mit Technikfokus wurden Apples jüngste Produktneuigkeiten bereits ausführlich vorgestellt und diskutiert. Wie üblich ist es aber auch interessant, einen Blick auf sonstige Medien zu werfen – also auf Publikationen, welche die breite Masse und somit auch das nicht besonders tech-interessierte Publikum erreichen. Da Smartphones im Leben der meisten Menschen einen sehr wichtigen Teil eingenommen haben, verwundert es nicht, wie stark das "Hi, Speed"-Event derzeit die Schlagzeilen dominiert. Deutschland weist zwar einen vergleichsweise niedrigen iPhone-Marktanteil auf, dennoch gibt es sehr viel Interesse.Mehrfach erwähnt wird in Beiträgen, dass es Enttäuschungen gegeben habe – unter anderem Die Welt wie auch der Focus weisen darauf hin. Allerdings gilt die Kritik nicht der gezeigten Hardware, denn das iPhone 12 will allerorts sehr positiv, wenn nicht gar euphorisch aufgenommen (z.B. Focus: "Das spannendste Handy des Jahres").Stattdessen stören sich die Kommentatoren daran, dass nicht mehr Themen zur Sprache kamen. Ein Event nur für das jährliche iPhone-Upgrade sowie einen neuen HomePod sei etwas dünn. Wer die Meldungen der vergangenen Tage verfolgt hat, dürfte allerdings ohnehin schon damit gerechnet haben, keine ARM-Macs auf dem Event zu sehen.Apple ist zwar nicht der erste Hersteller mit einem 5G-kompatiblem Smartphone, dennoch wird dem iPhone 12 gerade wegen 5G besondere Bedeutung beigemessen. In der Süddeutschen Zeitung lautet die Prognose, Apple könne der Technologie jetzt zum Durchbruch verhelfen. Selbige Überlegungen stellt der Spiegel an und hebt die branchenweite Bedeutung des iPhone 12 hervor.In der Presse wird Apples neues HomePod-Modell als das wahrgenommen, was es auch ist, ein "Angriff auf Google und Amazon", wie die Welt titelt. In diversen Artikeln ist immer wieder zu lesen, der aktuelle HomePod sei hauptsächlich am zu hohen Preis gescheitert – sicherlich eine etwas verkürzte Darstellung, dennoch einer der Gründe, warum Apple keine nennenswerten Marktanteile erobern konnte. Sehr wertvolle Berichterstattung für Apple ist aber, wie positiv nun der HomePod mini vorgestellt wird, dies stets mit den Bemerkungen versehen, er sei günstig , biete viele Funktionen und mache nun Amazon bzw. Google ernste Konkurrenz.Vorsichtig ausgedrückt hat Apple mit dem Event zumindest nichts falsch gemacht, denn Kritik an den Produkten liest man kaum. Auch wenn die Revolutionen ausblieben, so gibt es viel Lob – und wie eingangs erwähnt ist dies genau das Stimmungsbild, welches beim Normalnutzer ankommt. Gleichzeitig fällt aber auf, wie oft die Rede von "Apple macht jetzt auch XY" ist. Für ein Unternehmen, welches sich gemeinhin als sehr innovativ darstellt, könnte dies langfristig zu einem Problem werden. Zwar lautet Apples Mantra stets, man wolle nicht der erste, sondern der beste Hersteller sein – Meldungen mit Inhalt "Apple macht, was sonst keiner schaffte" dürfen dennoch ausbleiben. Möglicherweise geschieht dies dann im November, sollten Apples vollmundige Versprechen zur Performance der ersten ARM-Macs wirklich zutreffen.