Preisreduzierte Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Eine Menge herausragender Schauspielerinnen tauchen in den Schnäppchen-Filmen der Woche auf: Nathalie Portman gewann für ihre Darstellung insämtliche Filmpreise, für die sie nominiert war. Auch ihre Film-Widersacherin Mila Kunis erhielt eine Auszeichnung. In Nebenrollen sind Barbara Hershey und Winona Ryder zu sehen. Emma Stone spielt indie Tochter von Michael Keaton, während Keira Knightley die Hauptrolle im feministisch-angehauchten Dramazufiel.Daneben sind wieder viele unterschiedliche Genres in der Aufzählung enthalten: Zwei Thriller treffen auf zwei Dramen, flankiert von zwei schwarzen Komödien.Die Apps der Woche helfen bei der Körperhaltung, bei iPhone-Fotos und der Reflextion eigener Ängste. Außerdem sind etwa ein Datei-Manager, ein spezieller Wecker und ein Statistik-Programm an Bord.: Die Rabatte sind in aller Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Independent-Film von 2015 mit Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Emma Stone. Regie: Alejandro González IñárrituRotten Tomatoes 91%, Metacritic 88Ein in die Jahre gekommener Kino-Held versucht sich als Broadway-Regisseur und trifft auf einen mit etlichen Problemen kämpfenden Hollywood-Star.statt 5,99 Euro (Leihe: 0,99 Euro)Drama von 2011 mit Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Winona Ryder. Regie: Darren AronofskyRotten Tomatoes 85%, Metacritic 79Eine Ballerina tritt in dem preise-überhäuften Film gegen eine andere an und stößt dabei einen befreienden wie selbstzerstörerischen Prozess an.statt 11,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Drama von 2019 mit Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, Fiona Shaw. Regie: Wash WestmorelandRotten Tomatoes 88%, Metacritic 74Die Frau eines berühmten Schriftstellers schreibt in Serie Bestseller für ihn und beginnt schließlich darum zu kämpfen, ihre Werke für sich beanspruchen zu können.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Drama von 2012 mit Michael Fassbender, Carey Mulligan. Regie: Steve McQueenRotten Tomatoes 79%, Metacritic: 72Mit intensiven Bildern zeigt Shame das obsessive Sexleben eines New Yorkers, bis sich plötzlich seine Schwester bei ihm einnistet und sein Leben verändert.statt 13,99 Euro (Leihe: 4,99 Euro)Komödie von 2019 mit Lakeith Stanfield, Tessa Thompson, Jermaine Fowler. Regie: Boots RileyRotten Tomatoes 93%, Metacritic 80In einer alternativen Realität findet ein Schwarzer einen magischen Schlüssel, um zu Geld zu kommen. Doch dann rebelliert sein Umfeld gegen die Gier der Konzerne.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Thriller von 2011 mit Ha Jung-woo, Kim Yun-seok, Cho Seong-ha. Regie: Na Hong-jinRotten Tomatoes 86%, Metacritic 70Ein Taxifahrer verdingt sich als Killer und gerät dabei in eine gefährliche Verschwörung um einen skrupelosen Mafiaboss und seine Schergen.statt 2,29 Euro (ab iOS 9)Inspiriert von Gaming-Tastaturen kann man mithilfe der App ähnliche RGB-Effekte auf dem iOS-Buchstabenfeld erreichen.statt 2,29 Euro. (ab iOS 9.1)Für kleines Geld erhält man einen Archiver, Media-Player und Dokumenten-Manager mit vielen Funktionen.statt 3,49 Euro. (ab iOS 10)Der Wecker stellt morgens Aufgaben, damit man wirklich wach wird (und der Alarm stoppt): Die Ausführung kontrolliert er mithilfe von Bild- und Bewegungserkennung.statt 8,99 Euro (ab iOS 11)ProCam fügt der iPhone-Kamera viele neue Aufnahmefunktionen und -modi hinzu, etwa Langzeitbelichtungen und anpassbare Objektivfilter.statt 5,49 Euro (ab iOS 7)Am Körper getragen erkennt die App eine krumme Körperhaltung und macht den Nutzer darauf aufmerksam. Ein Timer und Vibrationsalarme sollen dabei helfen.statt 4,49 Euro (ab iOS 10.3)Eigene Vorhersagen und Ängste lassen sich mit der App aufzeichnen, überprüfen und den entstehenden Reflexionsprozess nachverfolgen.statt 38,99 Euro (ab macOS X 10.13)Das Programm konvertiert und importiert Videos in die iTunes Mediathek und für iOS-Geräte. Auf Wunsch sucht es Metadaten aus dem Internet und aktualisiert automatisch die Sammlung.statt 21,99 Euro. (ab macOS 10.10)Monodraw verwendet man, damit textbasierte Grafiken wie Diagramme und Layouts optimal gelingen.statt 10,99 Euro. (ab macOS 10.11)Tabellen, Algorithmen und Rechen-Tools sowie ein Glossar hat dieses Statistik-Programm auf Lager, um etwa Preiselastizität oder Verteilungswahrscheinlichkeiten zu errechnen.