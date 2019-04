Preisreduzierte Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Es gelten diese Hinweise

iTunes Movie Store

The LEGO Batman Movie - 3,99

iOS App Store

AndruinoApp - Anduino IoT – 3,49

Breathe Pro – gratis

Mac App Store

Quick Voice Recorder — gratis

Nicht nur die Epochen in den Filmen gehen von den 50ern bis in die Gegenwart, die aktuellen Film-Schnäppchen haben auch ganz unterschiedliche Veröffentlichungsdaten: Ein Superman-Klassiker kam 1981 heraus, das Mafia-Drama 1997, während die Filme mit weiblichen Hauptdarstellerinnen aus der jüngsten Vergangenheit stammen. Mike Mills erzählt die Geschichte einer Frauenfreundschaft im Kaliforniern der 70er, Sebastian Schipper versetzt die Zuschauer ins Berlin der Neuzeit – und zwar ohne Schnitt und vorgefertigte Dialoge.Auf der App-Seite geht es diese Woche schwerpunktmäßig um Text und das Verschmelzen der eigenen Mac-Computer und iOS-Geräte. Während man sich etwa mit Narrator diverse Dokumente mit verschiedenen Stimmen vorlesen lassen kann, dient eine andere App zur Aufnahme.: Die Rabatte sind in aller Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Drama von 1997 mit Al Pacino, Johnny Depp, Bruno Kirby. Regisseur: Mike NewellRotten Tomatoes 88%, Metacritic 76Ein FBI-Agent dringt tief in Mafia-Strukturen ein und gefährdet dabei seinen Beruf, seine Familie und den alternden Gangster-Mentor.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Drama von 2016 mit Denzel Washington, Viola Davis, Stephen McKinley Henderson. Regisseur: Denzel WashingtonRotten Tomatoes 92%, Metacritic 79Im Pittsburgh der 50er Jahre kämpft ein Negro-League-Sportler gegen etliche Widerstände für ein glückliches Leben seiner Lieben.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Drama von 2017 mit Elle Fanning, Annette Bening, Greta Gerwig, Alia Shawkat. Regisseur: Mike MillsRotten Tomatoes 87%, Metacritic 83Eine Alleinerziehende holt sich in den inspirierenden 70ern die Unterstützung von zwei jungen Frauen und die vier schaffen eine Bindung fürs ganze Leben.statt 11,99 Euro (Leihe: 4,99 Euro)Action von 2018 mit Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe. Regie: Coralie FargeatRotten Tomatoes 92%, Metacritic 81Nach mehrfachen Vergewaltigungen und dem folgenden Mordversuch macht sich eine junge Frau auf die gnadenlose Jagd nach ihren reichen Peinigern.statt 27,99 EuroMit Superman - Der Film (2001) ( 3,99 statt 5,99 Euro ), Superman II (1981) ( 3,99 statt 9,99 Euro ), Superman III (1984) ( 3,99 statt 9,99 Euro ), Superman IV (1987) ( 3,99 statt 9,99 Euro ), Superman Returns (2006) ( 3,99 statt 9,99 Euro Die Filme erzählen die Abenteuer des Superhelden.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Familienfilm von Chris Mckay (2017)Rotten Tomatoes 90%, Metacritic 75Im fröhlich-frechen Stil des ersten LEGO-Movies macht der nächste Teil weiter und konfrontiert seinen Protagonisten mit dem Umstand, im Team arbeiten zu müssen.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Drama von 2015 mit Frederick Lau, Laia Costa, Franz Rogowski. Regisseur: Sebastian SchipperRotten Tomatoes 81%, Metacritic 77Eine junge Spanierin lernt vor einem Berliner Club vier Jungs kennen. Sie verliebt sich in einen und wird in ein krummes Ding hineingezogen, das sich zum krassen Abenteuer entwickelt.statt 4,49 Euro (ab iOS 8)Bastler steuern über die App Heimsensoren und Automatismen der DIY-Plattform über selbstkonfigurierbare Bedienoberflächen.statt 9,99 Euro (ab iOS 11)Das ausführliche Atemtraining der App geht auf medizinischen Studien zurück. Es soll gegen Stress helfen und das Herz-Kreislauf-System stärken.statt 3,49 Euro (ab iOS 11)Eine Menge Markdown-Funktionen und iCloud-Sync bietet dieser schlanke Texteditor. Er funktioniert jedoch nur mit reinem Text, also nicht mit Word- oder RTF-Dateien.Ebenfalls im Angebot ist derstatt 5,49 Euro (ab iOS 11)statt 2,29 Euro. (ab iOS 7)Käufer können ihren Mac mit Off vom Sofa aus in den Ruhezustand schicken, ausschalten oder neustarten.statt 10,99 Euro. (ab macOS 10.6)Verwandelt die Mac-Tastatur in Bluetooth-Eingabegeräte für iPhone/iPad, um von der unpraktischen digitalen Tastatur der iOS-Geräte wegzukommen.statt 2,29 Euro. (ab macOS 10.12)Über ein einfaches Interface kann der Nutzer qualitativ hochwertige Audio-Aufnahmen in diversen Formaten vornehmen.statt 32,99 Euro. (ab macOS 10.11)Alle Texte der Formate RTF, .txt und .doc kann die App vorlesen – bei Bedarf mit verteilten Rollen in unterschiedlichen Stimmen, Geschwindigkeiten und Lautstärken.Auch im Angebot von Mariner Software:statt 32,99 (ab macOS 10.6.6)statt 43,99 Euro (ab macOS 10.6.6)