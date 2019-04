Preisreduzierte Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Bitte beachten

Der unsichtbare Dritte

A Star Is Born

Leisure Suit Larry: Reloaded

Eine gute Gelegenheit, sich Disney-Klassiker auf Dauer zu sichern, bevor sie aus den Streamingdiensten verschwinden: Zahlreiche Meisterwerke gibt es aktuell zu stark reduzierten Preisen im iTunes Movie Store. Außerdem locken Angebote mit Stars wie Judy Garland, Cary Grant, Daniel Day-Lewis und Humphrey Bogart.: Die Rabatte sind in aller Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.statt 13,99 Euro (Leihe: 2,99 Euro)Zeichentrickfilm von David D. Hand, 1950, 69 MinutenRotten Tomatoes 90%, Metacritic 91Die Geschichte vom Heranwachsen des jungen Hirschkalbs begeistert seit Jahrzehnten Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Gemeinsam mit dem Hasen Klopfer und dem Stinktier Blume erkundet Bambi die Welt, besteht zahlreiche Herausforderungen und wird schließlich ein stattlicher Hirsch.statt 11,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Zeichentrickfilm von Ben Sharpsteen, 1952, 63 MinutenRotten Tomatoes 97%, Metacritic 98Ein kleiner Zirkuselefant mit großen Ohren fliegt durch die Welt und erlebt dabei zahlreiche Abenteuer. Die rührende Geschichte über Freundschaft, Nächstenliebe und den Glauben an sich selbst wurde vor einigen Jahren digital restauriert und erstrahlt dadurch in neuem Glanz, ohne ihren Charme verloren zu haben.statt 11,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Animationsfilm von Brad Bird, 2007, 107 MinutenRotten Tomatoes 96%, Metacritic 96Die kochende Ratte Remy hat einen Traum: Sie will Karriere machen und zum Chef de Cuisine in einem Sternerestaurant aufsteigen. Der mit einem Oscar ausgezeichnete Film wartet mit vielen skurrilen und liebenswerten Figuren auf und gehört mittlerweile zu den modernen Klassikern von Disney/Pixar.statt 11,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Science-Fiction-Film von Steven Spielberg, 1982, 114 MinutenRotten Tomatoes 98%, Metacritic 91"E.T." ist einer der beliebtesten Filme von Steven Spielberg. Bis heute verfolgen Zuschauer jeden Alters begeistert die Geschichte um den auf der Erde gestrandeten Außerirdischen, dem seine neu gewonnenen Freunde dabei helfen, den Weg nach Hause zu finden. Der Streifen wurde mit vier Oscars prämiert.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Thriller von Alfred Hitchcock, 1959, 136 MinutenRotten Tomatoes 99%, Metacritic 98Gefährliche Profikiller hetzen einen unbescholtenen Werbefachmann (Cary Grant) quer durch die Vereinigten Staaten. Erst am Mount Rushmore, dem monumentalen Präsidenten-Denkmal, findet die rasante Geschichte mit einem sehenswerten Showdown ihr glückliches Ende.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Thriller von Alfred Hitchcock, 1958, 129 MinutenRotten Tomatoes 96%, Metacritic 100James Stewart, Kim Nowak und Barbara Bel Geddes (die spätere "Miss Ellie") brillieren in diesem Thriller um einen an extremer Höhenangst leidenden Detektiv. Dieser muss zunächst Geheimnisse aus der Vergangenheit enträtseln, bevor er den Schlüssel für eine glückliche Zukunft finden kann.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Biopic/Drama von Steven Spielberg, 2012, 151 MinutenRotten Tomatoes 89%, Metacritic 86In dem mit zwei Oscars ausgezeichneten Film zeichnet Steven Spielberg die letzten vier Monate im Leben von Abraham Lincoln nach. Der 16. Präsident der Vereinigten Staaten stellt gegen Ende des Bürgerkriegs die entscheidenden Weichen für die Zukunft des Landes, bevor er schließlich am 15. April 1865 ermordet wird.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Drama von George Cukor, 1954, 175 MinutenRotten Tomatoes 97%, Metacritic 89Das 2018er Remake mit Lagy Gaga und Bradley Cooper brach so ziemlich alle Rekorde - das Original aus dem Jahr 1954 ist aber nach wie vor sehenswert. Die Nachtclubsängerin Esther Blodgett wird darin von der zauberhaften Judy Garland gespielt, den Filmstar verkörpert James Mason. Regisseur George Cukor lieferte mit dem Film ein Stück brillantes Starkino ab.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Liebesdrama von Michael Curtiz, 1942, 102 MinutenRotten Tomatoes 97%, Metacritic 100Die einen lieben ihn, andere hassen ihn - aber "Casablanca" ist auf jeden Fall Kult. Wer wissen will, ob Humphrey Bogart wirklich "Spiel's noch einmal, Sam!" sagt, während er Ingrid Bergman in die Augen schaut, sollte sich den Schwarz-Weiß-Klassiker nicht entgehen lassen. Vielleicht wird es ja der Beginn einer wunderbaren Freundschaft …statt 11,99 Euro (Leihe: 4,99 Euro)Dokumentarfilm von Laura Poitras, 2014, 108 MinutenRotten Tomatoes 97%, Metacritic 88Zum Schluss ein Film, dessen Aussagen uns bis heute beschäftigen: In "CitizenFour" spricht Edward Snowden mit der Filmemacherin Laura Poitras sowie den Journalisten Glenn Greenwald und Ewen MacAskill über seine Entdeckung der Massenüberwachung durch US-amerikanische Geheimdienste.statt 21,99 Euro (ab iOS 8)Das Tool verwandelt iPad oder iPhone in einen Zweitbildschirm für Mac oder PC. Hierzu wird das Mobilgerät per Ladekabel mit dem Computer verbunden, die kostenlose Desktop-App "Duet" erkennt iPhone oder iPad automatisch und bindet es als Touchscreen-Display ein.statt 2,99 Euro (ab iOS 9)Die wiederholt zum Testsieger gekürte Wetter-App "WeatherPro" wird von MeteoGroup entwickelt. Sie bietet 7-Tage-Vorhersagen, Warnungen vor Unwettern und umfangreiche Wetterdaten. Die App unterstützt die Apple Watch und kann auch mit einer Netatmo-Wetterstation verbunden werden.statt 129,99 (ab macOS 10.11)Mit iCalamus lassen sich Dokumente aller Art erstellen. Die App kann alle Bild- und Textformate importieren, die von macOS unterstützt werden. Die erstellten Dokumente können auf jedem am Mac angeschlossenen Drucker oder auch als PDF ausgegeben werden.statt 21,99 (ab macOS 10.6.6)Der Klassiker unter den Adventures: Larry ist wieder einmal auf der Suche nach der Liebe seines Lebens - oder zumindest einer Möglichkeit, seinen Reproduktionstrieb auszuleben. Während er diverse Abenteuer bestehen muss, bleibt beim Spieler oder der Spielerin in aller Regel kein Auge trocken.