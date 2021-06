Podcasts+: Apples neuer Premium-Service startet am 15. Juni

Podcasts+: Die Kosten für Betreiber und Abonnenten

Apple verweist auf Richtlinien und Tipps

Diese E-Mail erhielten gestern jene, die einen Podcast über Apples Plattform anbieten

Start musste verschoben werden

Eine der ersten Neuerungen, die Apple im Rahmen des „Spring Loaded“-Events im vergangenen April präsentierte, war „Podcasts+“. Die Idee kennen Nutzer allerdings bereits von anderen Podcatchern: Wer Podcasts erstellt, kann künftig einige Funktionen exklusiv für zahlende Abonnenten zur Verfügung stellen. So lassen sich beispielsweise Inhalte frei von Werbung wiedergeben, außerdem kann der Zugang zu Folgen für Premium-Kunden früher eingeräumt werden. Nun steht endlich der genaue Termin für den Start des Services fest.Produzenten von Podcasts erhielten gestern eine E-Mail von Apple, die über den neuen Service Podcasts+ aufklärt. Ab 15. Juni lassen sich exklusive Inhalte für zahlende Abonnenten aufbereiten. Allerdings bittet Apple auch die Betreiber der Podcasts zur Kasse: Wer von dem neuen Dienst Gebrauch machen möchte, muss eine entsprechende Mitgliedschaft erwerben, die 19,99 Euro pro Jahr kostet. Eine Umsatzbeteiligung fällt ebenfalls an: 30 Prozent der Einnahmen im ersten Jahr gehen an Apple, ab dem zweiten Jahr halbiert sich dieser Prozentsatz. Die Preise für die Abonnements legt der Produzent fest: Üblicherweise wird ein monatlicher Obolus für die Hörer fällig, allerdings kann der Betreiber auch eine jährlich erfolgende Abrechnung wählen.Apple nennt in der E-Mail noch einige Tipps: Das Artwork soll simpel ausfallen und über einen hohen Wiedererkennungswert verfügen. Außerdem rät das Unternehmen den Produzenten zu einer klaren Kommunikation über die exklusiven Inhalte der Podcasts. Ferner sollten Betreiber daran denken, nicht zu wenige Folgen für Premium-Abonnenten anzubieten. Apple verlinkt in der Mail zudem auf weitere Empfehlungen und Richtlinien Eigentlich hätte Podcasts+ bereits im Mai an den Start gehen sollen. Apple hatte jedoch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen: So konnten sich einige Betreiber nicht beim Podcast-Connect-Portal anmelden, außerdem wurden neue Episoden erst mit Verspätung angezeigt. Mittlerweile behob Apple diese technischen Probleme.