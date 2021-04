Podcasts: Apples App erregt großen Unmut - Nutzer klagen über neues Bedienkonzept und viele Bugs

Neues Design und geänderte Funktionen

Nach Apple Music, Apple TV+ und Fitness+ bringt Apple mit Podcasts+ demnächst einen weiteren kostenpflichtigen Service an den Start. Nutzer in 170 Ländern können ab Mai gegen Gebühr ausgewählte Audio-Inhalte abonnieren. Im Vorfeld der Einführung hat das kalifornische Unternehmen seine Podcasts-App für iPhone, iPad und Mac einer gründlichen Renovierung unterzogen. Die neue Version ist Bestandteil von iOS 14.5, iPadOS 14.5 und macOS 11.3.Apple hat nicht nur das Design der Podcasts-App verändert, sondern auch einige gewohnte Funktionen modifiziert. Unter anderem wurden die Seiten neu gestaltet, Apple will damit das Anhören vereinfachen. Einzelne Episoden lassen sich dem Changelog zufolge automatisch zur Mediathek hinzufügen, außerdem kann man die Download-Optionen individuell anpassen. Darüber hinaus hat Apple den Befehl zum Abonnieren von kostenlosen Inhalten umbenannt, er lautet jetzt "Folgen". Damit will Apple offensichtlich deutlich machen, dass in diesem Fall keine monatlichen Entgelte fällig werden.Die Überarbeitung stößt allerdings bei zahlreichen Nutzern auf wenig Gegenliebe, berichtet unter anderem MacRumors . Insbesondere das neue "Folgen"-Feature steht in der Kritik, da es bei vielen Nutzern nicht richtig zu funktionieren scheint. Sie beklagen sich darüber, dass die App sämtliche bislang nicht angehörten Episoden aller auf diese Art und Weise abonnierten Podcasts automatisch auf das jeweilige Gerät herunterlädt. Grund dafür ist offenbar die Tatsache, dass die aktualisierte Podcasts-App die entsprechende Einstellung zurückgesetzt hat. In etlichen Fällen betraf das Hunderte von Dateien. Diese muss man einzeln als gelesen markieren, damit sie wieder vom Gerät verschwinden.Unmut erregt auch die Tatsache, dass der Mediathek keine einzelnen Episoden eines Podcasts mehr manuell hinzugefügt werden können. Das führt unter anderem dazu, dass bereits vorhandene Inhalte sich nicht mehr entfernen lassen, ohne sie ebenfalls als gelesen zu kennzeichnen und in den Einstellungen der App ausblenden zu lassen. Verantwortlich für dieses Verhalten ist die neue Funktionsweise der Mediathek. Sie stellt nämlich anders als bisher keine Sammlung von Episoden mehr dar, sondern beinhaltet lediglich die Kanäle, denen der Nutzer folgt. Diese Änderung wird in Foren und Sozialen Medien scharf kritisiert.Unzufrieden sind zahlreiche Podcast-Fans auch mit einigen kleineren Neuerungen wie dem Entfernen der Information, wie viele Episoden eines Podcast-Kanals noch nicht angehört wurden. Darüber hinaus klagen die Nutzer über zahlreiche Bugs, ältere und Apple seit langer Zeit bekannte Fehler seien zudem auch in der neuen Version noch nicht behoben worden. Apple hat bislang auf die Kritik nicht öffentlich reagiert.