Pixelmator Photo: Bildbearbeitungs-App exklusiv für iPad

Bildbearbeitung auf dem iPad

Die Entwickler des Bildbearbeitungs-Tools Pixelmator haben einen um einige Features abgespeckten Foto-Editor speziell für iPads veröffentlicht. Der Schwerpunkt von Pixelmator Photo liegt auf der nicht-destruktiven Bearbeitung von Schnappschüssen, die Anwender via iPad oder mit anderen Geräten aufgenommen haben. Zu den Funktionen zählt unter anderem ein Set an Presets, das der analogen Fotografie nachempfunden ist. Auch eigene Presets anhand von zuvor festgelegten Bildmodi sind möglich. Automatische Optimierungsfunktionen sollen Bilder zudem optisch aufwerten. Hinzu kommt ein Repair-Tool, mit dem sich ungewollte Objekte entfernen lassen.Das Pixelmator-Team betont die Optimierung der Software für das iPad. Pixelmator Photo erscheine exklusiv für Apple-Tablets und reize deren User Interface sowie Leistungspotenzial aus. So ergebe sich die „nativste und intuitivste Art“, Bilder zu bearbeiten. Durch die Unterstützung des RAW-Formates lassen sich nicht nur iPhone-Fotos, sondern auch Aufnahmen von DSLR-Kameras importieren.Der Entwickler spricht von Farbkorrekturen auf Desktop-Niveau und zusätzlichen Werkzeugen zur Bildverbesserung, die den natürlichen Look und die Details von Bildern bewahren. Laut des Pixelmator-Teams können Anwender aus Farbfotos im Handumdrehen „schöne Schwarz-Weiß-Fotos“ erstellen.Auch Schnittwerkzeuge und Perspektivkorrekturen gehören zum Funktionsumfang der App. Automatische Bildoptimier-Tools sollen Aufnahmen mithilfe von Machine Learning aufwerten, indem sie sich praktisch intuitiv um Lichtanpassungen und den Weißabgleich kümmern. Die zugrundeliegende Technologie wurde dem Pixelmator-Team zufolge anhand von 20 Millionen professionellen Fotos trainiert. Zusätzlich können Nutzer besagte Einstellungen aber auch manuell vornehmen. Dazu zählen Belichtung, Kontrast, Helligkeit und Schatten.Pixelmator Photo setzt mindestens iOS 11 voraus. Benötigt wird zudem ein iPad Pro oder ein „normales“ iPad (ab 5. Generation). Vom neuen iPad Air und dem neuen iPad mini ist in der Beschreibung zwar keine Rede – doch beide Geräte sollten wegen der aktuellen Hardware auch auf jeden Fall unterstützt werden. Pixelmator Photo kostet 5,49 Euro (Store: ).