PCIe 6.0 kommt 2021 und verdoppelt die Datenrate

Abwärtskompatibel zu vorherigen Versionen



Im Durchschnitt verdoppelt sich die PCIe-Datenrate alle drei Jahre.

Grafik: PCI-SIG

256 Gigabyte pro Sekunde möglich

Allgemein ist noch PCIe 3.0 im Einsatz

Deutlich schneller, aber abwärtskompatibel: Version 6.0 von PCI Express (PCIe) wird eine Datenrate von 64 Gigatransfers pro Sekunde (GT/s) bieten. Im Vergleich zum endgültig am 29. Mai dieses Jahres freigegebenen PCIe 5.0 bedeutet das eine erneute Verdopplung der Geschwindigkeit. Bis zur Verabschiedung des neuen Standards werden aber noch etwa zwei Jahre ins Land gehen.Das für die Standardisierung von PCIe zuständige Gremium PCI-SIG verspricht auch für PCIe 6.0 vollständige Abwartskompatibilität zu sämtlichen vorherigen Versionen. Darüber hinaus soll die neue Schnittstelle, deren Verabschiedung für 2021 geplant ist, unter anderem energieeffizienter arbeiten. "Mit PCIe 6.0 reagiert PCI-SIG auf die Anforderungen aktueller Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen oder High-Performance Computing", zitiert die PCI-SIG Dennis Martin, einen Analysten des Marktforschungsunternehmens Principled Technologies, in einer Mitteilung Mit PCI Express 6.0 sollen maximal 265 Gigabyte pro Sekunde übertragen werden können. Die zukünftige Schnittstelle verfügt über Forward Error Correction (FEC) und verwendet Pulsamplitudenmodulation (Pulse Amplitude Modulation) mit vier Ebenen (PAM-4). Bei der Entwicklung von PCIe 6.0 folge man erneut einem ehrgeizigen Zeitplan, betont der PCI-SIG-Präsident Al Yanes. Man wolle die Bandbreite der Schnittstelle erneut in kurzer Zeit verdoppeln, um so die steigenden Bedürfnisse der Industrie nach höherem Datendurchsatz befriedigen zu können.Die Ankündigung der PCI-SIG weist ist eine fernere Zukunft, denn PCIe 6.0 wird auch noch der Verabschiedung noch lange nicht in Produkten zu finden sein. Obwohl PCIe 5.0 vor Kurzem standardisiert wurde und PCIe 4.0 bereits seit 2017 existiert, setzen die Computerhersteller noch auf PCIe 3.0. Auch Apple verbaut nach wie vor diesen Standard im neuen Mac Pro, der im Herbst erscheint.