Omikron-Mutante: Apple schließt alle New Yorker Apple Stores

Laufkundschaft nein, Abholungen und Reparaturen erlaubt

Bald auch in Deutschland?

Während der Corona-Pandemie war Apple schon öfters gezwungen, die Apple Retail Stores teilweise oder komplett zu schließen. Manche Apple Stores mussten für Wochen oder gar Monate komplett schließen – andere waren nur für den regulären Kundenverkehr geschlossen, aber Abholungen und Reparaturen waren weiterhin möglich. Seit dem 14. Dezember müssen Kunden in den US-Apple-Stores wieder Masken tragen, nachdem diese Maßnahme Mitte des Jahres ausgesetzt wurde.Bereits am Anfang der Corona-Pandemie wurde die Stadt und der Bundesstaat New York besonders hart vom Corona-Virus getroffen. Und nun breitet sich die Omikron-Variante hier erneut besonders heftig aus. Daher hat Apple am gestrigen Montag die Apple Stores für den regulären Kundenverkehr geschlossen. Dies betrifft nicht nur die Stadt New York, sondern auch sehr viele Apple Stores im Bundesstaat New York.Apple entschloss sich dazu, dass Laufkundschaft keinen oder nur beschränkten Zutritt zu den Apple Stores hat. Abholungen und Reparaturen sind aber nach vorheriger Terminvereinbarung weiterhin möglich – zumindest momentan. Die möglichen Dienstleistungen unterscheiden sich aber zwischen den einzelnen Apple Stores.Normalerweise schließt Apple einen Apple Store komplett, wenn von der Belegschaft 10 Prozent oder mehr positiv auf das Corona-Virus getestet wurden – dann sind auch keine Reparaturen oder Abholungen mehr möglich.Momentan blieb Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern noch von einer möglichen Omikron-Welle verschont – doch noch ist unklar, wie hart Deutschland in Zukunft von der neuen Mutante getroffen wird. Möglicherweise wird auch Apple entweder durch einen erneuten gesetzlich geregelten Lockdown oder durch ein ausuferndes Infektionsgeschehen gezwungen, hierzulande Apple Stores zu schließen oder den Kundenverkehr einzuschränken. Wer also eine dringende Reparatur in einem Apple Store durchführen will, sollte sich besser früher als später um einen Termin bemühen.