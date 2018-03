Tastenlose Tastatur - neues Apple-Patent für Touchscreen mit haptischem Feedback

Bei der Einführung des ersten iPhones erklärte Apple, warum man auf eine herkömmliche Tastatur verzichtete und stattdessen komplett auf Touch-Bedienung (+ Home-Button) setzte. Jedes Programm bringe ganz unterschiedliche Anforderungen an Kontroll-Elemente mit. Außerdem wisse man nie, was in einigen Jahren notwendig sei. Ein fixes Tastenfeld schränke die Bedienung ein, da sich Apps an die Hardware anpassen müssen. Ein Touchscreen bringt zwar viel Flexibilität mit, allerdings gibt es an anderer Stelle auch handfeste Nachteile. Bieten normale Tastaturen bauart-bedingt haptisches Feedback, sodass direkt an den Fingern das Treffen einer Taste zu spüren ist, sieht es auf reinen Touchscreens anders aus. Man kann natürlich per Vibrationsmotor das gesamte Display zum Schwingen bringen, nicht jedoch punktuelles Feedback liefern. Dies ist einer der Gründe, warum Notebooks weiterhin auf normale Tastaturen setzen, so stark dies auch die Flexibilität einschränkt. Die meisten Nutzer können mangels echtem Tastengefühl auf einer echten Tastatur weitaus besser als beispielsweise auf einem iPad tippen. Ein neuer Patentantrag von Apple beschreibt jetzt aber das Konzept einer Touchscreen-Tastatur, die genau diese Nachteile beseitigen soll.Das Patent mit Bezeichnung "Keyless keyboard" beschreibt einen Notebook-Touchscreeen, der sich beliebig belegen lässt. Der wesentliche Unterschied zu bisherigen Konzepten: Durch genaue Erfassung der Druckstärke an allen Positionen sowie einer Vielzahl an Vibrationsmotoren soll es möglich sein, exakt dort haptisches Feedback zu liefern, wo der Finger gerade die Oberfläche trifft. Apple geht explizit darauf ein, dass auf diese Weise der Hauptnachteil von Touchscreen-Tastaturen zu umgehen ist.Gleichzeitig bietet ein solches System aber noch weitere Vorteile. Wird gerade keine Tastatur benötigt, so ließe sich die Fläche frei nutzen und mit den jeweils passenden Elementen (Buttons, Slider, etc...) belegen. Außerdem wäre es nicht mehr erforderlich, landestypische Tastatur-Layouts zu verbauen. Es handelt sich nicht um das erste Apple-Patent dieser Art. Die Vielzahl an Patentschriften rund um haptisches Feedback für Tastaturen sowie großflächige Onscreen-Tastaturen zeigen, dass Apple aktiv an diesem Thema forscht. Man kann davon ausgehen, irgendwann den Wegfall herkömmlicher Tastenfelder zu erleben - sobald das Problem des ausbleibenden Tastengefühls gelöst ist.