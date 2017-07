Offline-Handel: Apple Stores so lukrativ wie kein anderes Geschäft

Haushohe Führung bei Umsatz pro Verkaufsfläche

Stationärer Handel unter Druck durch Online-Händler

Apple generiert Umsatz aus digitalen Verkaufsplattformen wie dem App Store, iTunes Store oder natürlich auch dem Apple Online Store für Hardware. Daneben werden auch die Einnahmen aus Internetdiensten wie Apple Music, iCloud oder Apple Pay immer wichtiger. Doch trotz dieser starken Online-Präsenz stellt sich einer neuen Erhebung zufolge auch der Offline-Vertrieb über die weltweit etwa 500 Apple Stores als äußerst erfolgreich heraus.Laut neuesten Zahlen von eMarkter erwirtschafteten die Vor-Ort-Geschäfte mit dem Apfel sowie die zertifizierten Händler insgesamt 5.546 US-Dollar pro Quadratfuß Verkaufsfläche. Umgerechnet in hierzulande übliche Maßeinheiten entspräche dies mehr als 50.000 Euro pro Quadratmeter - ein absoluter Spitzenwert. Sogar Luxusgeschäfte wie die Juwelierkette Tiffany & Co. kommen nur auf 2.951 Dollar pro Quadratfuß (umgerechnet etwa 27.000 Euro pro Quadratmeter).Die Kennzahl Umsatz pro Verkaufsfläche gilt als wichtiger Indikator für den Erfolg eines Geschäfts, bzw. einer Kette. Um Apples Zahlen noch einmal in Relation zu setzen: Der ermittelte Durchschnittswert für Retail-Geschäfte liegt einer Erhebung von CoStar zufolge bei 325 Dollar pro Quadratfuß (unter 3.000 Euro pro Quadratmeter). Dieser Wert nimmt seit Jahren kontinuierlich ab. Anfang des Jahrhunderts lag er noch bei 375 Dollar pro Quadratfuß. Die Etablierung von Amazon und anderen Online-Verkaufshändlern nagt aber unbarmherzig an den Umsätzen des stationären Handels. Selbst die erfolgreichen Apple Stores erreichten vor wenigen Jahren noch größere Erfolge: 2011 etwa erwirtschafteten sie etwa 5.600 Dollar pro Quadratfuß. Damals gab es allerdings auch deutlich weniger Apple Stores als heute. Seit der jüngsten Eröffnung in der Kölner Schildergasse betreibt Apple allein in Deutschland 15 Geschäfte. Die Schweiz hat vier Stores und Österreich geht nach wie vor leer aus. Allerdings ist ein erster Apple Store für die Hauptstadt Wien in Vorbereitung.