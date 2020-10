Office für das iPad: Nun kommen auch Maus und Trackpad zum Zug

Maus und Trackpad stehen bereit

Microsoft berücksichtigt die Eigenheiten des iPads

Apples iPads dienen in immer mehr Situationen als professionelle Arbeitsmaschinen – was mehrere Gründe hat: Einerseits zeigt sich iPadOS mittlerweile reich an verschiedenen Funktionen, die auch rechenintensive Tätigkeiten erleichtern. Andererseits ist die Hardware der Geräte auf einem erstaunlich hohen Niveau angelangt – so kommt es, dass sogar ein Mittelklasse-Gerät wie das iPad Air (2020) mit Apples hochpotentem A14-Prozessor angetrieben wird. Auch das Zubehör, welches Apple und Dritthersteller zur Verfügung stellen, kann sich sehen lassen: Apples Magic Keyboard weist beleuchtete Tasten, einen verstellbaren Betrachtungswinkel für das Tablet sowie ein Trackpad auf. Sofern die App-Entwickler mitziehen, kann das iPad in manchen Situationen den Mac ersetzen: Beispielsweise bei der Office-Suite.Wer Excel, PowerPoint oder Word auf dem iPad nutzen möchte, benötigt neben den entsprechenden Anwendungen auf dem Gerät auch ein Microsoft-365-Abonnement – es sei denn, die Bildschirmdiagonale des iPads liegt bei 10,1 Zoll oder darunter. Eine Office-App, die alle drei Programme bündelt und somit keinen separaten Download erzwingt, gibt es in einer für das iPad angepassten Version noch nicht. Die drei Apps erhalten nun Updates: Neuerdings ist es Anwendern möglich, eine Maus oder ein Trackpad mit den Office-Anwendungen zu verwenden – der dann eingeblendete Cursor dürfte den Workflow erheblich beschleunigen.Laut Microsoft sollen bereits viele Anwender in den Genuss der aktualisierten Office-Apps gekommen sein. Innerhalb weniger Wochen würden die Updates allen Nutzern zur Verfügung stehen. Vergangene Versionen tragen bereits verstärkt dem Multitouch-Display Rechnung und ermöglichen den Einsatz neuer Tastatur-Kurzbefehle. Das Unternehmen stellt auch weitere spezifische Verbesserungen für die Tablet-Version in Aussicht: Beispielsweise könnten Dokumente, die sich in der Cloud befinden, bald einen einfacheren Offline-Zugriff erhalten.