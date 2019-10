macOS 10.15.1 Catalina: Finale Version ab sofort verfügbar

Installation

Unterstützung für AMD Navi

Verbesserungen in der Fotos-App

Home-App

Siri-Datenschutz

Weitere Verbesserungen

Die kompletten Release-Notes von Apple

Das Update „macOS Catalina 10.15.1“ enthält aktualisierte und zusätzliche Emojis, Unterstützung für AirPods Pro, sicheres HomeKit-Video, mit HomeKit kompatible Router und neue Datenschutzeinstellungen für Siri. Dieses Update enthält zudem Fehlerbehebungen und Verbesserungen.



Emojis

• Über 70 neue und aktualisierte Emojis, z. B. Tiere, Essen, Aktivitäten, neue Emojis für Bedienungshilfen, geschlechtsneutrale Emojis und auswählbare Hauttöne für Emoji-Paare.



AirPods

• Enthält Unterstützung für AirPods Pro



App „Home“

• Die Funktion „Sicheres HomeKit-Video“ erlaubt es, verschlüsselte Videos deiner Sicherheitskameras zuverlässig aufzunehmen, zu speichern und anzuzeigen. Außerdem ist jetzt die Erkennung von Personen, Tieren und Fahrzeugen möglich.

• Dank HomeKit-kompatibler Router kannst du steuern, wie deine HomeKit-Geräte über das Internet oder in deinem Zuhause kommunizieren.

• AirPlay 2-kompatible Lautsprecher werden in Szenen und Automationen unterstützt.



Siri

• In den Datenschutzeinstellungen kannst du festlegen, ob du dazu beitragen möchtest, Siri und die Diktierfunktion zu optimieren, indem du Apple erlaubst, Audioaufnahmen deiner Interaktionen mit Siri und der Diktierfunktion zu speichern.

• Möglichkeit, den Verlauf deiner Kommunikation mit Siri und der Diktierfunktion aus den Siri-Einstellungen zu löschen.



Dieses Update enthält unter anderem folgende Fehlerbehebungen und Verbesserungen:

• Wiederherstellung der Möglichkeit, Dateinamen in der Ansicht „Alle Fotos“ der App „Fotos“ anzuzeigen.

• Wiederherstellung der Möglichkeit, in der Ansicht „Tage“ der App „Fotos“ nach Favoriten, Fotos, Videos, Bearbeitung und Schlüsselwörtern zu filtern.

• Korrektur eines Fehlers, durch den die App „Nachrichten“ nur eine einzige Mitteilung sendet, wenn die Option zum Wiederholen von Hinweisen aktiviert ist.

• Beseitigung eines Problems, das die App „Kontakte“ veranlasst, den zuvor geöffneten Kontakt anstelle der Kontaktliste zu öffnen.

• Korrektur eines Problems, das in der App „Musik“ bei der Anzeige von Playlists in Ordnern sowie neu hinzugefügter Titel in der Titelliste auftreten konnte.

• Verbesserte Zuverlässigkeit bei der Migration von iTunes-Mediatheken in die Apps „Musik“, „Podcasts“ und „TV“.

• Beseitigung eines Fehlers, bei dem geladene Titel nicht im Ordner „Downloads“ der App „TV“ sichtbar sind.

Apple hat überraschend am 7. Oktober ohne jegliche Terminankündigung die finale Version von macOS 10.15.0 Catalina im Mac App Store veröffentlicht – kurze Zeit später behob Apple einige aufgetretene Probleme durch ein Ergänzungsupdate. Nun hat Apple nach längerer Testphase die finale Version von macOS 10.15.1 für alle Kunden herausgegeben.Am einfachsten gelingt die Installation über die Systemeinstellungen: Anders als in macOS High Sierra werden Systemupdates in macOS Mojave & Catalina wieder über die Systemeinstellungen angestoßen. Dort findet sich der Punkt "Softwareupdate", über welchen sich macOS 10.15.1 Catalina herunterladen und installieren lässt. Erfahrungsgemäß dauert die Installation je nach Mac zwischen 20 und 60 Minuten. Während der Installation startet sich der Mac unter Umständen diverse Male neu – dies ist normal und kein Grund zur Sorge.macOS 10.15.1 ist die erste Version, welche Unterstützung für die AMD-Navi-Architektur mitbringt. Dies umfasst Karten der AMD Radeon RX 5xxx-Serie wie zum Beispiel die Radeon RX 5500 oder RX 5700. Somit können GPUs dieser Serien auch als eGPU-Lösung an Macs mit Thunderbolt-3-Anschluss angeschlossen werden.Ferner hat Apple die Photos-App verbessert: Die neue Fotos-Ansicht lässt sich nun nach Favoriten, Bearbeitungszustand oder Keywords filtern. Außerdem lassen sich nun auf Wunsch auch der Titel von Bildern in der neuen Fotos-Ansicht einblenden.Die Home-App in macOS 10.15.1 unterstützt nun auch HomeKit-kompatible Sicherheitskameras und erkennt wie die iOS-Version nun Personen, Tiere und Fahrzeuge auf den Bildern. Auch ist die Automation von AirPlay-2-kompatiblen Lautsprechern mittels der Home-App möglich.Wie auch iOS 13.2 und iPadOS 13.2 fragt Apple nun nach der Installation nach, ob Audiomitschnitte zur Qualitätsverbesserung von Siri verwendet werden dürfen – so will Apple Quellmaterial gewinnen, um die künstliche Intelligenz besser zu trainieren und die Antworten zu verbessern.macOS 10.15.1 unterstützt die gestern erschienenen AirPods Pro – und bringt auch die neuen Emojis mit, welche Apple in iOS 13.2 und iPadOS 13.2 integrierte.