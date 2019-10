Weitere Updates: HomePod Software 13.2, tvOS 13.2

HomePod Software 13.2

Neben den heute erschienenen AirPods Pro und iOS 13.2 bzw. iPadOS 13.2 hat Apple auch noch weitere Updates im Angebot. Ab sofort steht auch ein Update für das Apple TV der vierten und fünften Generation zum Download bereit – tvOS 13.2. Die einzige bekannte Neuerung ist derzeit, dass auch tvOS nun eine Privatsphäreneinstellung mitbringt, über die der Nutzer entscheiden kann, ob er gesprochene Siri-Kommandos Apple zwecks Analyse zur Verfügung stellen will. Auf diese Art und Weise kann Apple bei Siri das Sprachverständnis steigern und die künstliche Intelligenz gezielt trainieren – aber nur auf expliziten Wunsch des Anwenders.Lange mussten sich HomePod-Nutzer gedulden, doch nun hat Apple endlich das Update für den Apple-Lautsprecher mit vielen neuen Funktionen freigeschaltet. Die HomePod-Software-Aktualisierung findet sich in der Home-App wieder – darüber kann das rund 1 GB große Update heruntergeladen und installiert werden.Anders als tvOS 13.2 bringt die HomePod Software 13.2 viele neue Funktionen mit. So erkennt der HomePod nun verschiedene Stimmen, um personalisiert auf Nutzereingaben zu reagieren. Nun kann der HomePod für verschiedene Familienmitgliedern Erinnerungen anlegen oder Musikpräferenzen berücksichtigen.Ferner ist es nun möglich, Musik, Podcasts oder gar Anrufe auf einen HomePod zu "übertragen", in dem man das iOS-Gerät einfach dicht an den Smart-Speaker hält – der HomePod übernimmt dann die Wiedergabe des Audiosignals bzw. des Telefonanrufs.Der Nutzer kann nun Musik in seinen HomeKit-Szenen spezifizieren, so dass nicht nur bestimmte Beleuchtungsparameter in einer Szene eingestellt werden, sondern auch die passende musikalische Untermalung eingespielt wird.Der HomePod kann ab sofort auch verschiedene entspanndene Umgebungsgeräusche wiedergeben – Apple hebt in der Update-Beschreibung die hohe Qualität der verfügbaren Untermalungen hervor. Ebenfalls möglich: Schlafens-Timer, wie lange Umgebungsgeräusche oder Musik gespielt werden soll.