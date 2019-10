Apple zieht HomePod-Update zurück – Warnung: Geräte nach Zurücksetzen funktionsuntauglich

Public-Beta-Tests bald auch beim HomePod?

Apple hat gestern die HomePod-Software 13.2 veröffentlicht – bei den meisten Nutzern lief die Installation glatt. Anders als bei den iOS-Geräten selbst wird beim HomePod die Installation über die Home-App angestoßen. Doch schon kurz nach dem Update häuften sich die Meldungen, dass ein Zurücksetzen oder Entkoppeln des HomePods zu Problemen führt. Ist 13.2 installiert und der Nutzer setzt den HomePod zurück, zeigt dieser nur noch einen roten Kreis auf dem Bildschirm auf der Oberseite und lässt sich nicht mehr steuern. Auch möglich ist, dass der HomePod sich ständig neu startet.Apple hat nun reagiert und das Update zurückgezogen. Über verschiedene Kanäle hat Apple kommuniziert, dass man nach der Installation keinesfalls den HomePod entkoppeln oder zurücksetzen soll. Hat man dies bereits getan, soll man sich an den Apple-Support wenden – dieser tauscht das Gerät nach derzeitigem Kenntnisstand aus, da keine Rettung der Software mehr möglich ist.Es ist zu erwarten, dass Apple in den kommenden Stunden ein korrigiertes Update herausgibt – zu groß ist die Gefahr, dass mehr Kunden ihren HomePod zurücksetzen und somit die Software ihres Gerätes zerstören.Solche Fehler sind für den Kunden und für Apple mehr als ärgerlich: Der Kunde muss auf seinen HomePod verzichten, hat Lauferei und für Apple stehen hohe Kosten wie auch ein großer Image-Schaden im Raum. Um solche Probleme schon vor Release zu entdecken, verteilt Apple Beta-Versionen von macOS, iOS, iPadOS, tvOS und watchOS an Entwickler. Kurz darauf gehen diese Beta-Versionen meist in den öffentlichen Beta-Test über, an dem jeder Interessierte teilnehmen kann.Doch die HomePod-Software ist nicht teil dieser Programme – sonst wäre dieser ärgerliche Fehler wahrscheinlich von Testern entdeckt worden. Somit wären nur wenige Geräte auszutauschen – und womöglich keine Zehn- oder gar Hunderttausende.