Apple hat die finale Version von watchOS 6 am 19. September 2019 veröffentlicht – mit Funktionen, um die Umgebungsgeräusche zu messen, neuen Sprachnotizen, Audio-Bücher, einem integrieren App Store und neuen Zifferblätter. Am 30. September schob Apple mit Version 6.0.1 ein Bugfix-Update nach. Schon seit mehreren Wochen befindet sich watchOS 6.1 im Beta-Test, nun hat Apple die finale Version für alle Benutzer herausgegeben.Laut der Update-Beschreibung bringt watchOS 6.1 hauptsächlich Unterstützung für die neuen AirPods Pro mit – ansonsten schreibt Apple nur, dass kleinere Verbesserungen und Fehlerbereinigungen durchgeführt wurden. Wahrscheinlich wurden auch die Sicherheitsverbesserungen von iOS 13.2 in watchOS 6.1 integriert.watchOS 6.0 und 6.0.1 stand nur für Series 3,4 und 5 zur Installation bereit – offenbar bereitete watchOS 6 aber auf älteren Geräten Probleme. Nun scheint Apple diese in den Griff bekommen zu haben – watchOS 6 steht für alle Apple-Watch-Modelle ab Series 1 zur Verfügung. Nur die allererste Watch-Generation ("Series 0") bleibt schon wie bei watchOS 5 außen vor.Um watchOS 6.1 zu installieren, öffnen Sie auf dem gekoppelten iPhone die Watch-App. Unten dem Punkt Allgemein kann die Software-Aktualisierung angestoßen werden. Doch es sind bestimmte Voraussetzungen zu beachten: Die Uhr muss sich auf dem Ladegerät befinden und noch über mindestens 50 Prozent Restladung verfügen, damit das Update ausgeführt werden kann.Seit watchOS 6 kann die Software-Aktualisierung auch über die Uhr selbst angestoßen werden. Auch hier findet sich in den Einstellungen unter Allgemein der Punkt Software-Update wieder.