Notizen in iOS 15 und macOS Monterey: Tags und ihre Voraussetzungen erklärt

Mit iOS und iPadOS 15 sowie macOS Monterey erhalten viele der vorinstallierten Anwendungen ein neues Design sowie bisweilen neue Funktionen. Bei manchen Applikationen sind die Änderungen besonders auffällig (Wetter-App), bei anderen stecken die Verbesserungen im Detail – so auch in der Notizen-App. Diese beinhaltet bald einige Neuerungen für geteilte Dokumente: Eine Liste zeigt, wer etwas geändert hat und eine Wischgeste nach rechts offenbart Details zum Zeitpunkt der Bearbeitung von anderen. Besondere Bedeutung kommt aber den Tags zu: Erstmals sind Anwender in der Lage, ihren Texten Stichwörter mit #-Zeichen hinzuzufügen, um das Auffinden ausgewählter Informationen zu vereinfachen. Dabei sollte aber so manches beachtet werden.Tags werden auch in der Notizen-App mit einem #-Zeichen eingeleitet. Das funktioniert im Dokument und beim Hinzufügen eines smarten Ordners, der sämtliche Texte mit den im Vorfeld festgelegten Tags bündelt. Tippt der Nutzer auf ein solches Schlagwort, erhält er eine Ansicht sämtlicher damit verknüpfter Notizen. Wer sich des neuen Features bedienen möchte, sollte aber Vorsicht walten lassen: Getaggte Notizen werden auf älteren Versionen von Betriebssystemen nicht angezeigt. Kurioserweise muss aber nicht notwendigerweise iOS/iPadOS 15 oder macOS 12 auf dem Gerät installiert sein: Apple führt in einer entsprechenden Warnmeldung mindestens iOS/iPadOS 14.5 sowie macOS 11.3 auf, wenn das Unternehmen ein iPhone, iPad oder einen Mac identifiziert, welches mit einem älteren OS auskommt.Verfügt ein Gerät also zumindest über iOS/iPadOS 14.5 oder macOS 11.3, lassen sich Notizen mit Tags abrufen, wenngleich nicht alle Funktionen bereitstehen. Eine ähnliche Vorgangsweise wählte Apple übrigens bereits bei der Erinnerungen-App, wenngleich etwas radikaler: Für die mit iOS 13 hinzugefügten Funktionen verlangte Cupertino eine Aktualisierung der ganzen Anwendung auf Geräten mit jenem Softwarestand oder macOS 10.15. War das Update einmal angestoßen, ließen sich Erinnerungen auf älteren OS-Versionen gar nicht mehr anzeigen.