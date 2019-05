Notebook mit sechs der gefährlichsten Viren vorinstalliert: Kurioses Sammlerstück und Kunstprojekt zum Millionenpreis

Immense Schäden angerichtet

Ein gefährliches Produkt – ohne Anschlüsse

Für Sammler mit außergewöhnlichem Geschmack und zudem sehr dicker Brieftasche gab es in diesen Tagen gleich zwei Möglichkeiten, historische Hardware und Software zu erwerben – der gerade erst versteigerte Apple I war dabei aber eher noch ein alltäglicher Artikel. Wesentlich kurioser erscheint das Projekt " The Persistence of Chaos ": Es handelt sich um ein Notebook, auf dem die sechs gefährlichsten Viren bzw. Malwares aller Zeiten installiert sind.Stilecht wird das Gerät natürlich mit Windows XP betrieben, also jenem Betriebssystem, das bezüglich unzähliger Sicherheitsprobleme und Malware-Epidemien einen ganz besonders schlechten Ruf hatte. Bei besagtem infiziertem Notebook handelt es sich aber nicht einfach nur um einen sinnlosen Spaß, sondern um ein Kunstprojekt. Der Erschaffer wollte damit die großen Gefahren der digitalen Welt physisch umzusetzen.Die ausgewählten Viren, Ransomwares und Würmer schafften es angesichts des angerichteten finanziellen Schadens in die Liste. Zusammen vernichteten ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, WannaCry, DarkTequila und BlackEnergy 95 Milliarden Dollar – sowohl durch unbrauchbar gemachte Computer, vernichtete Daten, ausgefallenes Equipment als auch jeder Menge Arbeitszeit.In den Bedingungen zur Versteigerung gibt es den mehr als eindeutigen Hinweise, wie gefährlich das enthaltene Material sein kann. Der neue Besitzer muss sich zudem verpflichten, keinerlei Absichten zu hegen, die enthaltene Malware zu verbreiten. Ohnehin verfügt das Notebook über keine funktionierenden Anschlüsse, diese wurden bewusst vollständig deaktiviert. Es handle sich um "Ein Stück Kunst für akademische Zwecke" – und um nichts anderes. Die Auktion endete inzwischen und erreichte einen Stand, der manch einen wohl nur den Kopf schütteln lässt. Das siegreiche Gebot lag bei mehr als 1,3 Millionen Dollar. Auf der zweiten Seite dieses Artikels stellen wir die sechs zerstörerischsten Malwares der letzten 20 Jahre im Detail vor.