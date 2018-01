Neues in watchOS 4.3

Manchmal bringen kleinere Updates keinerlei neuen Funktionen und fast nur Fehlerbehebungen mit - anders bei watchOS 4.3, in der Apple der Uhr einige neue Features spendiert.Mit watchOS 4.0 entfernte Apple zum Ärger vieler den Zugriff auf die Musikbibliothek des iPhones - Apple hatte hier ein Einsehen und bringt die Funktionalität mit watchOS 4.3 zurück auf die Uhr. Seit watchOS 4.0 hatten die Nutzer nur die Möglichkeit, den nächsten oder vorherigen Track auszuwählen - es gab keine Möglichkeit, spezielle Titel direkt von der Watch aus auszuwählen.Das Siri-Uhrenblatt zeigt nun auf Wunsch auch die persönlichen Aktivitätsziele des Tages an, ähnlich wie die auswählbare Komplikation auf anderen Zifferblättern.Wahrscheinlich wegen des bald erscheinenden Apple AirPower änderte Apple die Animation, wenn die Uhr an das Ladegerät gehängt wird. Ebenfalls neu und der veränderten Lademöglichkeiten geschuldet passte Apple auch den Night-Stand-Mode an, der nun nicht nur im Querformat funktioniert, sondern auch hochkant.Die Entwicklervorabversion von watchOS 4.3 steht ab sofort im Entwicklerportal zum Download bereit. Öffentliche Testversionen von watchOS im Public-Beta-Programm hat Apple bisher noch für keine watchOS-Version herausgegeben und wird dies mit Version 4.3 wahrscheinlich auch nicht ändern.