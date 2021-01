Neues bei Apple TV+: Napoleon-Drama mit Joaquin Phoenix geplant +++ Zweite Staffel von „Servant“ startet heute

„Napoleon ist ein Mann, von dem ich schon immer fasziniert bin“

Zweite Staffel von „Servant“ beginnt

Apple plant das nächsten hochkarätige Hollywood-Werk für TV+. Das Unternehmen wird Ridley Scotts kommendes Projekt „Kitbag“ finanzieren und produzieren, so ein Bericht. Im zukünftigen Film-Epos des Oscar-prämierten Regisseurs geht es um das Leben des französischen Generals und Kaisers Napoleon Bonaparte, der im Zuge der französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts an die Macht kam und viele Feldzüge führte.Scott erlangte mit Kultfilmen wie Alien, Blade Runner und Gladiator großes Renommee in Hollywood. Im letztgenannten Werk arbeitete er mit Joaquin Phoenix zusammen, der in Gladiator den römischen Kaiser Commodus spielte und zuletzt für seine Rolle als Joker mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. In Kitbag soll Phoenix abermals die Rolle eines Kaisers übernehmen – diesmal als Protagonist Napoleon Bonaparte. Da Apple ein Erstzugriffsrecht für TV-Projekte von Ridley Scott besitzt, sicherte sich das Unternehmen den Napoleon-Film vor Kurzem.Scott arbeitet schon länger daran, das Projekt in die Tat umzusetzen: „Napoleon ist ein Mann, von dem ich schon immer fasziniert bin. Er kam aus dem Nichts, um alles zu beherrschen – und war gleichzeitig in einen ‚Liebeskrieg‘ mit seiner untreuen Frau Josephine verwickelt.“ Napoleone habe die Welt erobert, um ihre Liebe zu gewinnen, so Scott gegenüber Deadline . Als er schließlich seine vergeblichen Liebesmühen einsah, habe er Zerstörungsfeldzüge initiiert – und sich dabei selbst vernichtet. Im Filme gehe es darum, tief in Napoleons Persönlichkeit, Aufstieg und die Beweggründe für seine Taten einzutauchen. Gleichzeitig widmet sich Kitbag den Kriegen des Diktators.Joaquin Phoenix ist laut Scott der Schlüssel zur Umsetzung: „Kein Schauspieler könnte Napoleon besser verkörpern als Joaquin. In Gladiator hat er einen der komplexesten Kaiser der Filmgeschichte geschaffen – bei Napoleon wird er das wieder tun.“ Aktuell gebe es zudem keinen besseren Partner als Apple, um eine solche Geschichte Menschen auf der ganzen Welt zu präsentieren. Die Zuschauer müssen sich aber noch gedulden, bis sie das Werk sehen können. Erst Anfang 2022 soll die Produktion beginnen.Schon jetzt können Nutzer von Apple TV+ mit der zweiten Staffel des Mystery-Dramas Servant beginnen. Die erste Episode der neuen Staffel ist ab heute verfügbar. Die nächsten Folgen erscheinen im Wochentakt. In der ersten Staffel ging es um ein Ehepaar, das ein mysteriöses Kindermädchen für ihr Baby engagierte, worauf immer seltsamere Dinge geschahen. Die zweite Staffel knüpft inhaltlich an das Finale der vorherigen an. Hollywood-Regisseur M. Night Shyamalan (The Sixth Sense, Unbreakable, Split) kümmert sich weiterhin um die Produktion.