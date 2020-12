Kurz notiert: Apple droht Milliardenstrafe, Staffel 3 für „Servant“ angekündigt

Apple fürchtet Milliardenstrafe

Mehr Mystery: Dritte Staffel für „Servant“ angekündigt

Servant

Servant

Apples Rechtsabteilung zeigt sich zumeist sehr umtriebig: Das betrifft nicht nur Klagen gegen Unternehmen, deren Logo tatsächliche oder vermeintliche Ähnlichkeiten mit jenem des US-Konzerns aufweist – Apple muss bisweilen auch in die Defensive gehen und Forderungen zurückweisen oder zumindest abmildern. Ein ganz besonderer Fall ist VirnetX: Das Unternehmen ficht seit zehn Jahren gerichtliche Auseinandersetzungen mit Cupertino aus – und erklärte zuletzt, dass Apple gegen Patente für die Funktion „VPN on Demand“ verstoßen habe (siehe ). Ein US-Gericht folgte der Argumentation von VirnetX – und verurteilte Apple zur Zahlung von 502,8 Millionen Dollar.Nun macht VirnetX laut Bloomberg weitere Ansprüche geltend: Apple solle mindestens 116 Millionen Dollar an Zinsen entrichten. Ferner habe Cupertino für jedes verkaufte Gerät, das gegen die Patente verstößt, 84 Cent zu zahlen – und zwar auch für zukünftige Verstöße bei Produkten, die bislang nicht in der Causa behandelt wurden. Kann sich VirnetX durchsetzen, beliefe sich die Strafe auf mehr als eine Milliarde US-Dollar. Apple fordert das nun Gericht auf, die Zahlung um mehr als 75 % zu senken, sodass „nur“ 113 Millionen Dollar fällig werden. Außerdem seien die Geschworenen nicht hinreichend davon in Kenntnis gesetzt worden, dass die infrage kommenden Patente vom Patentamt für ungültig erklärt wurden.Die Mystery-Seriezählt zu den Urgesteinen von TV+. Nachschub in Form einer zweiten Staffel folgt in Kürze – am 15. Januar geht die erste von zehn Folgen online.Nun kündigt Apple eine dritte Staffel an.handelt von einem Paar, das die Trauer nach dem Tod ihres Babys verarbeiten muss. Dabei wählt es einen unkonventionellen Weg – eine lebensechte Kinderpuppe soll zeitweilig zum Einsatz kommen, um den Schmerz zu stillen. Mit der Einstellung einer neuen Haushaltshilfe mehren sich aber ungewöhnliche Vorfälle – und die Puppe scheint zum Leben zu erwachen. Die ersten zehn Folgen stehen auf TV+ zum Ansehen bereit.