Neues Preismodell von Twitter: Apps vor dem Aus?

Ursprünglich wollte Twitter bereits im kommenden Monat eine neue Programmierschnittstelle für die Entwicklung von Dritthersteller-Apps einführen - dies wurde allerdings auf den 16. August diesen Jahres verschoben. Bisher war zu der Preisstruktur der neuen Schnittstelle nichts bekannt - erst gestern veröffentlichte Twitter Details.Das neue "Account Activity API", so der Name der Schnittstelle, wird in drei Preismodellen angeboten: Das erste, kostenlose Modell lässt die Nutzung von 15 Accounts zu und ist hauptsächlich zum Testen für Entwickler gedacht. Das zweite Modell eignet sich für eine Nutzerschaft von bis zu 250 Twitter-Konten und kostet 2.899 Dollar pro Monat (11,50 Dollar pro Monat pro Nutzer). Beim dritten, anscheinend unbeschränkten "Enterprise"-Entwicklerkonto ist die Zahl der Nutzer nicht beschränkt - allerdings macht Twitter hier keinerlei Angaben zu den Kosten. Entwickler von Twitter-Apps müssen mit Twitter selbst in die Verhandlungen gehen - mit zweifelhaften Ausgang.Sean Heber, Entwickler der App Twitterrific meldete sich bereits zu Wort und gab bekannt , dass das Unternehmen solche monatlichen Kosten auf keinen Fall stemmen könne. Derzeitig werden Twitterrific wie auch Tweetbot für einmalig rund 10 Euro angeboten - sollte Twitter pro Monat pro Nutzer über 11 Dollar von den Entwicklern verlangen, scheint das Geschäftsmodell gescheitert.Twitter hat im vierten Quartal 2017 zum allerersten Mal in der Konzerngeschichte Gewinn geschrieben - Twitter-Apps scheinen dem Unternehmen ein Dorn im Auge zu sein, da diese für das Unternehmen schlecht monetarisierbar sind.