Größeres Update für Twitterrific 5: Neue Features für Multi-Accounts und Avatare

Höhere Flexibilität für Nutzer mit mehreren Accounts

Kurz nach der Bekanntgabe von Twitter, die hauseigene App für macOS nicht mehr zu aktualisieren , erscheint für die beliebte Drittanbieter-Lösung Twitterrific ein größeres Update (Store: ). Die neue Version 5.2.4 bietet neue Features für die Bereiche Multi-Accounts, Avatare und Schriften.Zudem gibt es eine Reihe von Optimierungen und Fehlerbehebungen, die das Nutzungserlebnis beim Import von Nachrichten sowie Tweets und dem Laden längerer Diskussions-Threads verbessern.Wer mehrere Twitter-Accounts verwaltet, kann in Twitterrific fortan zusätzliche Funktionen verwenden. Während der Nutzer zum Beispiel einen Tweet verfasst, besteht die Möglichkeit, per Klick auf den Avatar den verwendeten Twitter-Account zu ändern. Per Rechtsklick auf einen Tweet stehen die Optionen Reply, Quote, Retweet oder Like für jeden eingetragenen Account zur Verfügung.Nochmal zum Avatar: Dieser zeigt jetzt per Plakette an, ob der jeweilige Account verifiziert oder geschützt ist. Diese Anzeige lässt sich aber auch deaktivieren. Twitterrific bietet darüber hinaus mit Georgia eine zusätzliche Schriftoption.Zu den allgemeinen Verbesserungen zählen das zuverlässigere Löschen zuvor gelöschter Tweets aus der Timeline und diverse Leistungsoptimierungen. Zudem sollte die Synchronisation der Leseposition und das Kopieren von URLs nach der Aktualisierung zuverlässiger funktionieren.Twitterrific 5.2.4 setzt OS X El Capitan (10.11) oder neuer voraus. Die Mac-App kostet 8,99 Euro (Store: ).