Twitter nimmt offizielle macOS-App aus dem Store - Weg frei für Cross-Platform-App?

Ziel: Plattformunabhängigkeit

Wenn Mac-Nutzer ihren Twitter-Account im Überblick halten wollen, haben sie neben der Twitter-Webseite noch eine Reihe von Drittanbieter-Clients für macOS zur Auswahl. Es gab sogar einen offiziellen Client, der allerdings niemals große Popularität erreichen konnte, nicht zuletzt weil ihn die Twitter-Entwickler nur sehr stiefmütterlich behandelten. Seit dem Wochenende ist seine Zeit abgelaufen, die App wurde aus dem Mac App Store genommen.Standesgemäß per Tweet wies Twitter die Mac-Nutzer auf diesen Schritt hin. Wer die App aktuell verwendet, kann noch 30 Tage lang (bis zum 9. März) auf sie zurückgreifen, bis auch intern der Stecker gezogen wird. In einem Ergänzungs-Tweet rufen die Entwickler dazu auf, für die Twitter-Nutzung auf die Browser-Variante unter twitter.de zuzugreifen. Natürlich dürften für viele Web-App-Verschmäher auch bekannte Alternativen wie Tweetbot oder Twitterific in Frage kommen, wenn sie nicht ohnehin schon lieber diese statt die offizielle App verwendeten.Als Begründung nennt Twitter eine konsistente Nutzererfahrung über alle Plattformen hinweg. Natürlich wäre dies über die Web-Oberfläche des sozialen Netzwerks erreichbar, allerdings ist auch eine andere Interpretation möglich: Anscheinend plant Apple für iOS 12, bzw. macOS 10.14 in diesem Jahr die Möglichkeit für Cross-Platform-Apps, die sowohl auf iPhone und iPad als auch auf dem Mac laufen sollen. Da Twitter eine offizielle iOS-App betreibt, wäre eine Ausweitung als Cross-Platform-App durchaus ein möglicher Plan. Dafür müssen Freunde der offiziellen App allerdings noch mindestens bis Herbst dieses Jahres warten. In jedem Fall verliert der Mac App Store eine weitere App mit großem Namen; anders als beim iOS App Store müssen Mac-Apps nicht zwangsläufig über Apples offiziellen Store bezogen werden. Viele große Hersteller verzichten daher darauf, ihre Programme auch über den Mac App Store bereitzustellen.