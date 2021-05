Neues MacBook Pro zur WWDC – sagt Prosser

Apples neue WWDC-Grafik mit auffälligem Emoticon



Im Auge der Person links findet man den Hinweis Im Auge der Person links findet man den Hinweis

Details zum Chip kursieren bereits

Die letzte größere Ankündigung für den Mac-Bereich erfolgte im April, als Apple den iMac M1 präsentierte. Dieser setzt auf den gleichen Chip wie die drei anderen bereits auf hauseigene Chips umgestellten Serien. Bis man die zweite Generation des Prozessors bestaunen darf, vergeht angeblich nicht mehr viel Zeit. Zwar kursieren noch unterschiedliche Auffassungen, ob das MacBook Pro 16" auf einen M1X oder einen M2 setzt, in jedem Fall soll die Performance aber noch einmal maßgeblich zulegen. Dem bekannten Leaker Jon Prosser zufolge sind neue Modelle des MacBook Pro ein Thema auf der World Wide Developers Conference. Er könne dementsprechende Berichte bestätigen, wie es in einem knappen Tweet heißt.Aufgekommen waren die Spekulationen, da Apple eine neue Grafik auf der WWDC-Seite veröffentlichte. Im bekannten Stil gehalten, sieht man diesmal drei Personen, die auf ihre MacBooks blicken – der Displayinhalt spiegelt sich in den Brillengläsern, so wie man es auch von den früheren Grafiken kannte. Einer der drei hervorgehobenen Code-Schnipsel referenziert "u{1F4BB}", wobei es sich um ein auffälliges Notebook-Emoticon handelt: 💻Da Apple viel Energie in die Erstellung solcher Grafiken steckt, galt dies direkt als Hinweis auf ein WWDC-Thema. Apple versteckt in Einladungen bzw. späteren Teasern gerne kleine Hinweise, um auf diese Weise die Spannung noch zu erhöhen. Angesichts des von Jon Prosser beigesteuerten Kommentars scheint es sich wohl tatsächlich um eine Andeutung zu handeln. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, was Apple in zwei Wochen dann zeigt.Bloomberg hatte gerade erst berichtet , Apple spendiere dem neuen MacBook Pro einen Chip mit acht Performance- und zwei Effizienz-Kernen. Noch mehr tue sich im Grafikbereich, denn die Anzahl der Cores steige auf bis zu 32. Noch unbekannt ist, ob Apple auch den Nachfolger des MacBook Pro 13" präsentiert, denn die Umstellung auf ein überarbeitetes Design samt 14"-Display geht bereits seit vielen Monaten durch die Gerüchteküche.