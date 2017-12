Neues Apple-Zubehör für iMac Pro: VESA-Wandhalterung und Thunderbolt-3-Kabel

Sichere Wandbefestigung dank VESA-Spezifikation

Erstes Thunderbolt-3-Kabel von Apple

Zum Verkaufsstart des iMac Pro hat Apple neues Zubehör veröffentlicht, das sich insbesondere an Nutzer des Hochleistungs-Macs richtet. Ausschließlich für den iMac Pro vorgesehen ist das VESA Mount Adapter Kit in Space Grau. Nutzer können damit den Standfuß des Rechners durch einen Montagebügel ersetzen, um das Gerät an einem Schwenkarm beziehungsweise einer Wand- oder Schreibtischhalterung zu montieren.Mit dem Mount Adapter entspricht der iMac Pro der Spezifikation VESA FDMI (MIS-D, 100, Version C). Apple weist Nutzer darauf hin, bei dem jeweiligen VESA-Produkt auf die Angaben zum Maximalgewicht zu achten, damit der iMac Pro dauerhaft sicher befestigt bleibt. Zum Lieferumfang des Kits gehören folgende Utensilien: VESA Bügel, VESA Flansch, M4 x 0,7 mm Schrauben, M2,5 x 0,45 mm Schrauben und das Torx-Werkzeug.Kunden können das VESA Mount Adapter Kit entweder direkt zusammen mit dem iMac Pro oder separat im Apple Store bestellen. Der Preis beträgt 89 Euro (Store: ).Außer der Wandhalterung bietet Apple auch ein zweites neues Zubehör-Produkt: Das Thunderbolt-3-Kabel mit einer Länge von 0,8 Metern. Es unterstützt Datentransfers mit bis zu 40 Gbit/s beziehungsweise über USB 3.1 der 2. Generation bis zu 10 Gbit/s.Hinzu kommen die DisplayPort-Videoausgabe (HBR3) und eine Ladeleistung von maximal 100 Watt. Insgesamt lassen sich – eine entsprechende Anzahl an Kabeln vorausgesetzt – sechs Thunderbolt-3-Geräte in Reihe anschließen.Anders als die VESA-Wandhalterung funktioniert das Kabel nicht nur mit dem neuen iMac Pro, sondern jedem Mac, der Thunderbolt 3 unterstützt. Dazu gehören das MacBook Pro (Modelle 2016 und 2017) und die 2017er iMacs. Auch der USB-C-Anschluss des MacBook ist kompatibel mit dem Kabel, liefert aber mangels Thunderbolt-3-Support nur Übertragungsgeschwindigkeiten mit maximal 5 Gbit/s (USB 3.1, 1. Generation). Apples Thunderbolt-3-Kabel kostet 45 Euro (Store: ).