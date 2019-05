Neues Apple-Display unmittelbar voraus? Apple verbannt auch das LG UltraFine 5K aus dem Sortiment

Nun verschwindet auch das UltraFine 5K

Der Zeitpunkt macht stutzig

Im April jährte sich Apples Ankündigung zum zweiten Mal, dass nicht nur ein komplett neukonzipierter Mac Pro, sondern auch der Wiedereinstieg in den Display-Markt geplant sei. Eigentlich hatte Apple diesen 2016 verlassen, als das zu jenem Zeitpunkt schon fünf Jahre alte Thunderbolt Display aus dem Sortiment verschwand. Der Schritt sorgte aber für Kritik, denn selbst wenn es unzählige Angebote hochauflösender Displays gibt, so wünschen sich dennoch viele Anwender ein Setup möglichst ganz aus Apples Hand. Apple bewarb stattdessen die UltraFine-Serie von LG in der 4K- und 5K-Variante. Diverse technische Probleme der LG-Produkte stellten Apple vor das Problem, Schelte zu erhalten, obwohl die Fehler gar nicht von Apple verursacht wurden. Dies mag der Moment gewesen sein, in dem Apple realisierte, es lieber wieder selbst zu machen.Die Zeit der Kooperation mit LG als Display-Hersteller scheint nun wirklich geendet zu haben. Bereits im Januar hatte Apple damit begonnen, die Verfügbarkeit im Apple Store deutlich einzuschränken. Mehrfach ließ sich der Vermerk finden, das Produkt sei momentan nicht erhältlich. Im April stellte Apple dann den Verkauf des LG UltraFine 4K komplett ein – und seit dieser Woche ist auch der LG UltraFine 5K kein gelistetes Produkt mehr. Hier und da gibt es zwar noch manch Abverkauf, Apple plant aber keine Neubestückung mehr.In Hinblick auf die WWDC im Juni handelt es sich um einen auffälligen Zeitpunkt. In der Gerüchteküche wird damit gerechnet, dass es auf Apples Sommer-Großevent einen ersten Blick auf das neue Apple-Display gibt. Den bisherigen Berichten zufolge soll es sich um ein Panel mit bis zu 32" Diagonale handeln, die Auflösung liegt angeblich bei 6.240 x 2.880 Bildpunken. Apple würde damit 5K hinter sich lassen (sieht man vom iMac ab) und direkt den Schritt hin zu 6K-Auflösung gehen. Ob das Display aber schon im Sommer auf den Markt kommt, ist fraglich. Bislang gab es aus Zuliefererkreisen keine Hinweise auf die bevorstehende Massenproduktion.