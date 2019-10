Neuer Mac Pro steht bevor: FCC erteilt Freigabe

Beeindruckende Spezifikationen

Normalerweise erteilt die Federal Communications Commission (FCC) erst mit oder sehr kurz vor dem Start eines neuen Produktes öffentlich die Freigabe. Die Behörde ist für die Freigabe von Geräten wie Computer, Radios, Fernseher und Handys verantwortlich und prüft, ob diese die gesetzlichen Vorgaben einhalten. In der Vergangenheit veröffentlichte die FCC solch Freigaben erst kurz nach oder sehr kurz vor dem eigentlichen Marktstart, um den Firmen nicht bei der Präsentation neuer Produkte zuvorzukommen.Entweder hat die FCC nun die Genehmigung des neuen 2019er Mac Pro zu früh veröffentlicht – oder der Produktstart steht unmittelbar bevor. Auf den Produktseiten zum neuen Mac Pro schreibt Apple, dass die neue Workstation im Herbst 2019 verfügbar ist – Apple beschreibt mit "Herbst" gerne "Ende Oktober". Unter Umständen könnte Apple den neuen Mac Pro sogar am heutigen Abend zur Vorbestellung oder zum Verkauf freigeben.Die Dokumentation der FCC nennt explizit den internen Produkt-Code des 2019er Mac Pro: A1991. Daher ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich tatsächlich um die Genehmigung für den neuen High-End-Mac handelt.Der neue Mac Pro richtet sich nicht an Privat- oder Heimanwender. Dies macht Apple durch den Einstiegspreis von 4.999 Dollar wie auch durch die Leistungsfähigkeit deutlich: Bis zu 28 Kernen bringt der Mac Pro in der Top-Konfiguration mit. Sogar vier unabhängige GPUs mit bis zu 128 GB VRAM sind möglich. Auch beim RAM sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt: Wählt man das 24- oder 28-Kern-Modell, sind bis zu 1,5 TB an RAM mit Fehlerkorrektur möglich.