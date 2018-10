Neuer Kindle Paperwhite: Wasserfest, leichter und mehr Speicherplatz

Display plan mit dem Gehäuse

Amazon hat eine neue Generation des Kindle Paperwhite vorgestellt (Amazon: ). Im Vergleich zum Vorgänger von 2015 bietet das 2018er Modell zahlreiche Verbesserungen. Dazu zählen unter anderem doppelt so viel Speicherplatz (acht Gigabyte) und eine optionale Variante mit 32 Gigabyte, die sich insbesondere für Comics und Hörbücher mit viel Speicherbedarf eignet. Mit 182 Gramm ist das WLAN-Modell zudem leichter und etwas kompakter als das Modell von 2015.Wer das Vorgänger-Modell gewohnt ist, erkennt direkt eine Veränderung am Gehäusedesign: Die Displayoberfläche verläuft plan mit dem schwarzen Gehäuse. Bei früheren Paperwhites gab es eine kleine Absenkung vom Gehäuse zum Touch-Display. Sowohl das Erscheinungsbild des Geräts als auch die Bedienung profitieren davon. Das 6-Zoll-Display mit einer Pixeldichte von 300 ppi verfügt fortan zudem über fünf statt vier LED-Leuchten, was eine bessere sowie gleichmäßigere Ausleuchtung bewirken soll. Amazon verspricht außerdem 10 Prozent mehr Leuchtkraft.Anwender können den 2018er Kindle Paperwhite unbesorgt in der Badewanne oder am Pool verwenden, da er gegen Eintauchen in bis zu zwei Meter tiefes Süßwasser für bis zu 60 Minuten geschützt ist (IPX8). Eine weitere Neuerung ist die Audible-Integration, über die Nutzer via Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher Hörbücher konsumieren können. Einen Klinkenanschluss für Kopfhörer hat das Gerät nicht. Audible lässt sich nur über ein kostenpflichtiges Abo nutzen. Die Akkulaufzeit beträgt – wie von Readern mit E-Ink-Display gewohnt – je nach Verwendung mehrere Wochen.Der 2018er Kindle Paperwhite kommt am 7. November für 119,99 Euro auf den Markt (Amazon: ). Für den Preis gibt es acht Gigabyte Speicherplatz. Wer 32 Gigabyte möchte, zahlt 149,99 Euro. Beide Preisvarianten enthalten die vom Versandriesen euphemistisch als „Spezialangebote“ titulierten Werbeeinblendungen. Gegen Aufpreis sind auch werbefreie Modelle verfügbar. Zudem bietet Amazon ein Paperwhite-Modell mit kostenloser LTE-Verbindung für 229 Euro an.