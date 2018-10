Neuer Besitzer für 1100 Macs gesucht: Größte private Mac-Sammlung muss wegen Schulden schließen

Roland Borsky sucht eine Zukunft für seine Schätze Roland Borsky sucht eine Zukunft für seine Schätze

Bei Ihnen steht auch noch der ein oder andere alte Mac auf dem Regal und genießt von dort sein Altenteil? Das ist allerdings noch gar nichts gegen die Sammelleidenschaft eines Roland Borsky aus Österreich. Mit 1100 Macs der letzten drei Jahrzehnte übertrifft seine Kollektion sogar das Portfolio des Apple-Museums zu Prag deutlich. "Genauso wie andere Autos sammeln und für dieses Hobby in einer Mini-Wohnung leben, damit sie es sich leisten können, verhält es sich bei mit", kommentiert Borsky sein Hobby.Seinen Lebensunterhalt bestreitet er ebenfalls mit Mac-Reparaturen – natürlich nicht nur für ältere, sondern vor allem neuere Geräte. Die Eröffnung des Apple Stores in Wien stellte ihn und viele weitere Kollegen aus der Branche allerdings vor große Probleme. Als Kundenmagnet ziehen die Stores auch Nutzer an, die nach Reparaturmöglichkeiten suchen – und nehmen kleineren Anbietern daher die Aufträge weg.Genau dies ist der Grund, warum die wohl weltweit größte private Mac-Sammlung aufgegeben werden muss. Die Lagerung sei teuer und angesichts des sich stark verschlechternden Geschäftsumfeldes für kleine Reparatur-Dienstleister habe er Schulden in Höhe von 30.000 Euro angehäuft.Nun steht die gesamte Kollektion zum Verkauf und Borsky hofft, damit zumindest wieder aus den roten Zahlen zu kommen. Sollte dies nicht glücken und kein Sammler Interesse zeigen, muss eine vierstellige Anzahl Macs auf den Elektroschrott. Die Kosten für einen sicheren Lagerplatz fallen einfach zu hoch aus, so Borsky.Für lokale Veranstaltungen stellt Borsky bereits bestimmte Geräte zur Verfügung, hofft jetzt aber auf einen dauerhaften Eigentümerwechsel. Sein Traum: Dass seine Schätze irgendwann dort aufgebaut werden, wo alle Menschen sie sehen können. Nicht nur jede Menge Macs gibt es in seinen Lagerräumen übrigens, auch die große Bandbreite an Druckern, Monitoren, Apple-Kameras sowie Newtons hält Borsky parat.