Neue iPhone-Werbespots legen Fokus auf Face ID und Porträtlicht-Funktion

Apple hat drei neue Werbespots veröffentlicht, die das Interesse am neuen Highend-Smartphone iPhone X wecken sollen. In den Spots werden die Sicherheitstechnologie Face ID für Anmeldung und Autorisierung sowie die Porträtlicht-Funktion der Kamera hervorgehoben. Letzteres steht auch Nutzern des iPhone 8 Plus zur Verfügung, was von Apple aber unerwähnt bleibt. Stattdessen wird im Kleingedruckten darauf hingewiesen, dass sich die Porträtlicht-Funktion noch in der Beta-Phase befindet und sich daher deren Verfügbarkeit ändern kann.Apple konzentriert sich bei der Marketing-Kampagne für das iPhone X ohnehin auf Face ID, welches nach Ansicht von Marketing Phil Schiller meilenweit vor der Konkurrenz liegt (MTN berichtete: ). In den zwei neuen dazu erschienenen Werbeclips wird vor allem die Einfachheit von Face ID hervorgehoben.Da sich der Entsperrungsprozess beim iPhone X nur schwer veranschaulichen lässt, hebt Apple vor allem hervor, dass das Gesicht als Kennwort recht individuell ist und immer mitgeführt wird. Im zweiten Spot weist Apple noch auf die Lernfähigkeit von Face ID hin, welches auch mit dem Bartwachstum des Nutzers keinerlei Probleme hat.