Neue Zahlen zur geänderten „Apple Tax“: Fast alle Entwickler profitieren

Kritik von großen Unternehmen

98 Prozent der Entwickler profitieren

Spiele als Cashcow

Es glich einem Paukenschlag, als Apple Mitte November das „App Store Small Business Program“ vorstellte: Anstatt alle Entwickler mit einer Pauschale in Höhe von 30 Prozent für Umsätze zu belegen, die im App Store erzielt werden, greift dieser Prozentsatz nur noch für große Unternehmen: Er wird mit einem Umsatz von mindestens einer Million US-Dollar geltend. Nun liegen erste Zahlen vor, die ein Bild darüber vermitteln, wie viele Entwickler von der Neuregelung profitieren – und das sind ziemlich viele.Apples Ankündigung, kleinere Unternehmen und Indie-Entwickler stärker fördern zu wollen, indem diese nur noch 15 Prozent ihres Umsatzes an Cupertino entrichten müssen, stieß bei einigen App-Anbietern auf Unverständnis . So erklärte Epic, dass Apple diesen Schritt aus taktischen Gründen vollziehe, um Kritiker zu beruhigen – und die Ungleichbehandlung von Entwicklern fortzusetzen. Spotify wiederum sprach von willkürlichen Richtlinien, die ausgewählte Anbieter benachteiligen.Tatsächlich kommt ein Bericht der Analysten von Appfigures zu dem Schluss, dass nur ein verschwindend geringer Anteil der Entwickler weiterhin 30 Prozent der erzielten Umsätze abführen muss. Von den zwei Millionen Programmen im App Store sind 376.000 Anwendungen mit (möglichen) kostenpflichtigen Transaktionen verbunden: Entweder ist der Download der App kostenpflichtig, oder es gibt In-App-Käufe oder Abonnements. Diese Anwendungen sind auf insgesamt 124.500 Entwickler zurückzuführen – von denen 2019 weniger als zwei Prozent die Millionen-Dollar-Grenze überschritten. Im Umkehrschluss kommen also gut 98 Prozent der macOS-, iOS sowie iPadOS-Entwickler in den Genuss des neuen Programms.Apple dürfte aber auch weiterhin mit hohen Einnahmen aus dem App Store rechnen. Das liegt einerseits an den Spielen, die um ein Vielfaches mehr abwerfen, als es Apps aus anderen Kategorien tun:Ferner ist der Einnahmeschwund für Cupertino weit geringer, als man annehmen könnte: Die gekürzte Apple Tax hat nur sehr geringe Auswirkungen auf den gesamten Erlös aus diesem Bereich. Solange Apple große Unternehmen weiterhin mit einer Umsatzbeteiligung von 30 Prozent belegt, bleiben die Einkünfte für den Konzern einigermaßen stabil: Die Analysten von Sensor Tower erklärten gegenüber der BBC , dass nur 4,9 Prozent der Einnahmen auf Entwickler entfallen, deren Umsatz bei unter einer Million Dollar liegt.Apple scheint es also tatsächlich gelungen zu sein, ein Programm aufzulegen, das für die allermeisten Entwickler mit finanziellen Entlastungen einhergeht: Bestimmte Unternehmen werden wohl weiterhin toben – sie können aber auch eine Umsatzbeteiligung von 30 Prozent recht leicht wegstecken.