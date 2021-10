Neue Umfrage bescheinigt verhaltenes Interesse am iPhone 13 und an der Apple Watch Series 7

Verhaltenes Interesse am iPhone 13

Kaufinteresse sank nach Vorstellung des iPhone 13

ProMotion-Display als begehrteste Funktion

Apple Watch Series 7 lässt iPhone-Nutzer kalt

Apple präsentierte beim vergangenen Event eine Menge neuer Hardware: Das US-Unternehmen aktualisierte das iPad ohne Namenszusatz sowie das iPad mini und legte die neue Generation des iPhones vor. Ab dem 8. Oktober nimmt Cupertino zudem Bestellungen für die Apple Watch Series 7 entgegen. Eine von SellCell zwischen dem 23. und 30. September durchgeführte Umfrage holte die Meinung von über 5.000 iPhone-Nutzern in den USA ein und wollte wissen, wie die neuen Produkte ankommen. Das Ergebnis ist einigermaßen ernüchternd: Begeisterungsstürme lösen die neuen Geräte nicht aus.Ein schnellerer Prozessor, der neue Kino-Modus, eine verkleinerte Notch sowie längere Akkulaufzeiten sind einige der Features, welche die aktuelle Baureihe des iPhones mit sich bringt. SellCell wollte wissen, ob diese Eigenschaften das Interesse bestehender iPhone-Nutzer wecken. Allzu angetan zeigen sich diese aber nicht:So geben nur 14,4 Prozent der Anwender an, das iPhone 13 „extrem“ oder „sehr“ aufregend zu finden. Die Mehrheit der Befragten zeigt sich ziemlich unbeeindruckt: 64,1 Prozent geben an, die neuen Geräte „nicht sehr“ oder „überhaupt nicht“ aufregend zu finden.Erstaunlich sind auch die Antworten auf die Frage, ob iPhone-Anwender den Kauf eines der Geräte der neuen Generation erwägen: 23,2 Prozent bejahen dies – in einer vor zwei Monaten ebenfalls von SellCell durchgeführten Umfrage lag der Anteil um 20,5 Prozentpunkte höher. Unter den Interessenten steht das iPhone 13 Pro besonders hoch in der Gunst, das mini-Modell erweist sich wie auch schon beim Vorgänger im Vergleich zu den anderen Varianten als Ladenhüter.Fragt man nach den Beweggründen für einen Wechsel, so spielen insbesondere das 120-Hertz-Display bei den Pro-Modellen (34,1 Prozent) und die längere Akkulaufzeit (25,3 Prozent) eine bedeutsame Rolle. Wer bei seinem alten Gerät bleiben möchte, verweist vor allem auf den fehlenden Fingerabdrucksensor (29,3 Prozent) des iPhone 13. Außerdem gibt es nach Ansicht von 19,5 Prozent der Befragten kaum wichtige Funktionen, die einen Kauf rechtfertigen würden. Eine ähnliche Umfrage von SellCell zum iPhone 12 aus dem Vorjahr förderte mehr Interesse an ausgewählten Features zutage: 53 Prozent fanden an der Unterstützung von 5G Gefallen, 47,8 Prozent nannten MagSafe als spannende Funktion.Die Umfrage nimmt sich auch der neuen Tablets sowie der Apple Watch an: Etwa 18,2 Prozent der Teilnehmer möchten sich ein neues iPad zulegen, knapp drei Viertel davon interessieren sich für das iPad mini. Die Strahlkraft der neuen Uhr ist hingegen eher eingeschränkter Natur: Lediglich 7,5 Prozent der iPhone-Nutzer geben an, die Series 7 kaufen zu wollen.