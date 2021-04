Neue Siri Remote für Spiele oft ungeeignet: Wichtige Features fehlen

Neues Apple TV für Spiele besser geeignet?

Die neue Siri Remote spielt nicht mit

Eine der auffälligsten Neuerungen des neuen Apple TV 4K ist die Siri Remote – in Ländern, in denen Siri für die Set-Top-Box offiziell nicht zur Verfügung steht, nennt sich diese übrigens „Apple TV Remote“. Das alte Modell der Fernbedienung gilt vielen Anwendern in manchen Situationen als mäßig praktikabel: Das mit Touch-Gesten arbeitende Bedienfeld ist für schnelle und genaue Eingaben oft nur wenig geeignet und die symmetrische Anordnung der Knöpfe hat zur Folge, dass Nutzer die Siri Remote bisweilen verkehrt herum in der Hand halten. Mit der neuen Generation der Fernbedienung merzt Apple die meisten Schwachpunkte aus – für bestimmte Anwender ist das aktuelle Modell jedoch die schlechtere Wahl.Eine Zeit lang versuchte Cupertino, die Möglichkeiten des Apple TV als Spielekonsole zu unterstreichen. Nach dem Launch des Apple TV 4 (heute „Apple TV HD“) schrieb das Unternehmen Entwicklern von Spielen gar vor, dass die Titel mit der Fernbedienung kompatibel sein müssen. Allzu erfolgreich war das Unterfangen indes nicht: Entsprechende Games blieben aus und Apple trennte sich im Juni 2016 von diesen Vorgaben. Mit dem aktuellen Modell der Set-Top-Box könnte der Konzern aber einen neuen Anlauf starten: Dank des A12-Prozessors macht das Gerät einen gehörigen Leistungssprung.Wie sich nun herausstellt, verfügt die aktuelle Siri Remote über einige technisches Features im Vergleich zur Vorgängerin nicht: Apple entfernte das Gyroskop sowie die Beschleunigungssensoren beim neuen Modell. Während das bei den meisten Aufgaben des Apple TV wohl kaum zum Tragen kommt, ist das bei Spielen durchaus ärgerlich: Manche Titel erfordern diese Features für ein funktionierendes Gameplay. Öffnet der Nutzer eine entsprechende App, so weist eine Nachricht auf Alternativen hin: Ein unterstützter PlayStation-, Xbox- oder MFi-Controller sind vonnöten. Auch die alte Siri Remote lässt sich weiterhin verwenden. Die neue Fernbedienung ist übrigens mit älteren Generationen des Apple TV abwärtskompatibel. Wer die Set-Top-Box auch für Spiele verwendet, sollte sich den Kauf der 65 Euro teuren Fernbedienung aber gut überlegen.