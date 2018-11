Neue Macs und iPads jetzt erhältlich – aktuelle Lieferzeiten

Verfügbarkeit des MacBook Air

Der heutige Tag ist für viele Nutzer mit gespanntem Warten auf den Paketboten versehen, denn die Auslieferung der jüngst aktualisierten Macs läuft heute an. Wer direkt nach der Präsentation bereits eine Bestellung abgab, hat sehr gute Chancen auf schnelle Lieferung. Wartete man ein wenig länger ab und entschied sich erst am Wochenende dafür, einen neuen Mac mini, das MacBook Air oder das iPad Pro zu erwerben, so ist dennoch nicht mit langen Verzögerungen zu rechnen. Der Lieferprognose zufolge verschickt Apple jene Bestellungen immer noch bis Freitag dieser Woche.(Store: Beim MacBook Air prognostiziert Apple momentan zwei Tage Lieferzeit – dies allerdings nur in den beiden Basiskonfiguration. Anders erscheint die Lage, möchte man beispielsweise mehr RAM oder Flash-Speicher. Diese Versionen lassen dann ein bisschen auf sich warten und können erst in knapp zwei Wochen an die Kunden gebracht werden.(Store: Etwas besser sieht es beim Mac mini aus, der in den beiden vorkonfigurierten Versionen auch noch in dieser Woche verschickt werden soll. Die Wahl zusätzlicher Ausstattung bringt jedoch anders als im Falle des MacBook Air nur vier Tage mehr Wartezeit mit sich. Bestellt man heute, so klingelt der Postbote Anfang bis Mitte kommender Woche. Dies betrifft sämtliche möglichen Kombinationen von Prozessor, RAM, SSD sowie Ethernet-Anschluss (Gigabit oder 10 Gigabit)(Store: Das iPad teilt sich mit dem iPhone nicht nur ein gemeinsames Betriebssystem, sondern auch Lieferverzögerungen zur Markteinführung. Wer das iPad Pro 11" momentan bestellt, muss im schlechtesten Fall bis Ende November warten. Apple geht von bis zu drei Wochen Lieferzeit aus, wobei Kapazität und Gehäusefarbe keinen Unterschied machen. Die 12,9"-Variante ist von selbiger Problematik betroffen. Auch das größte iPad im Sortiment lässt inzwischen zwei bis drei Wochen auf sich warten und wird in dieser Woche nur Kunden zugestellt, die direkt nach Ablauf des Apple-Events die Kreditkarte gezückt haben. Allerdings verfügen Apple Stores vor Ort und andere Apple-Händler über gewisse Lagerbestände.