Neue Initiative für News+: Apple arbeitet mit US-Publikation an Journalismus-Projekt

Apples nach wie vor nicht in Deutschland erhältlicher Abodienst News+ ist für das Unternehmen aus Cupertino bislang kein großer Erfolg, so Berichte. Entsprechend soll Apple über Möglichkeit nachdenken, die Attraktivität des Services für Publisher-Partner und Kunden gleichermaßen zu erhöhen. Zu den Ideen des Unternehmens zählt die Zusammenarbeit mit einzelnen Medien im Rahmen bestimmter Projekte. US-Redakteur David Haskell deutete eine entsprechende Initiative von Apple kürzlich an.David Haskell hat Women's Wear Daily in seiner Funktion als Redakteur des New York Magazine ein Interview gegeben, in dem er unter anderem über die Präsenz seines Magazins bei Apple News+ sprach. Zwar ging er nicht allzu sehr ins Detail, doch die bisherige Erfahrung des New York Magazine mit News+ fasste er folgendermaßen zusammen: "Apple News war für uns bislang kein Game Changer." Anders als beispielsweise früher mit dem iTunes Store gelang es Apple demzufolge aus Haskells Sicht nicht, den Publishing-Markt nachhaltig zu beeinflussen und in neue Richtungen zu lenken. Dienste wie News+ seien lediglich logische Schritte der Branche hin zu verstärkten Online-Abonnement-Angeboten, wobei der Apple-Service nicht besonders heraussteche.Die Einschätzung deckt sich mit weiteren Beobachtungen aus der Branche. Während einzelne Marktgrößen wie das Wall Street Journal nach wie vor auf Apples Plattform setzen, haben sich andere prestigeträchtige Anbieter wie die New York Times längst zurückgezogen. Als Grund für den Schritt nannte die Times Pläne, sich unmittelbarer an die Kunden zu wenden und so weiterhin geldintensiven Qualitätsjournalismus zu finanzieren. Da Apple sich via News+ an den Abo-Umsätzen der vertretenen Publikationen beteiligt und nicht allzu viele Informationen zu den Abonnenten preisgibt, gab es schon häufiger Kritik aus der Branche an dem Unternehmen aus Cupertino. Tenor: Die Nachteile überwiegen die Vorteile, zumal die Nutzerzahl nach wie vor für Apple-Verhältnisse überschaubar sein soll.Für die Zukunft deutete Haskell ein Journalismus-Projekt in Zusammenarbeit mit Apple an. Details dazu blieb er aber schuldig. Besagtes Projekt könne dem New York Magazine neue Möglichkeiten eröffnen, so der Redakteur. Um was es sich konkret handelt und ob die Initiative News+ hilft, wird die Zukunft zeigen.