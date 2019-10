Neue Hinweise auf 16" MacBook Pro: 96-Watt-Netzteil soll zum Lieferumfang gehören

Foto von Netzteil-Label zeigt Spezifikation



Auch Apples Pro Display XDR weist auf 96 Watt hin

Apple hat zwar noch keine Presseeinladungen verschickt, doch ein weiteres Event in diesem Jahr nach der iPhone-Präsentation im September gilt als wahrscheinlich. Der Star der möglichen Oktober-Veranstaltung könnte ein neugestaltetes MacBook Pro mit einer Displaydiagonale von 16 Zoll sein, das mit deutlich weniger Display-Rahmenfläche auskommt als die aktuellen Varianten. Auch bei der Tastatur soll sich etwas ändern, da Apple voraussichtlich nicht mehr auf den fehleranfälligen Butterfly-Mechanismus setzt.Zu den weiteren hinzukommenden Features könnte einer Meldung zufolge ein im Vergleich zum aktuellen 15-Zoll-Modell leistungsstärkerer Ladeadapter gehören. Die Rede ist von einem USB-C-Netzteil mit 96 Watt. Der Ladeadapter für das 15-Zoll-Gerät verfügt über 87 Watt.Die Information stammt von der chinesischen Website Chongdiantou , die schon im Juli 2018 korrekt über das seinerzeit noch bevorstehende 18-Watt-Netzteil für die aktuelle Generation des iPad Pro berichtete. Chongdiantou erhielt von einer namentlich nicht genannten Quelle das leicht unscharfe Foto eines Labels, das die Spezifikation des Netzteils für das neue MacBook Pro mit 16-Zoll-Display zeigen soll. Zu sehen ist der Aufdruck „96W USB-C Power Adapter“. Die Modellnummer ist A2166. Von der Größe und dem Gewicht her soll das Netzteil trotz des gestiegenen Watt-Werts vergleichbar mit dem jetzigen 87-Watt-Ladeadapter sein.Ein weiteres Indiz für das 96-Watt-Netzteil sind die Spezifikationen von Apples noch nicht verfügbarem Pro Display XDR. Zwar ist noch kein Erscheinungsdatum bekannt, doch die technischen Angaben des Unternehmens geben bereits einige Details preis. Demzufolge beherrscht der Premium-Monitor das Aufladen via Thunderbolt 3 mit 96 Watt – der Wert würde exakt zum kolportierten MacBook Pro mit 16-Zoll-Diagonale passen. Für alle aktuellen Modelle des MacBook Pro wäre der Leistungswert schlicht überdimensioniert. Wenn Apple den Monitor nur bereit für die aktuellen Varianten des MacBook Pro machen würde, wäre ein Wert von maximal 87 Watt ausreichend.